Коломойский снова заявил о “внутреннем гражданском конфликте” на Донбассе

Олигарх повторно выдвинул свою версию войны на востоке Украины.

Олигарх Игорь Коломойский продолжает раздавать скандальные интервью. Войну на Донбассе он назвал “внутренним гражданским конфликтом”. Об этом он заявил в интервью НВ.

А у нас то, что произошло на Донбассе - это произошло? ... Это внутренний гражданский конфликт, - заявил Коломойский.

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Олигарх считает, что война на Донбассе “никем не инспирирована, никакой Россией”. Это, несмотря на присутствие там российской техники и наемников.

Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что из этого? Джавелин у нас? Это чья техника?, - спросил Коломойский.

Он добавил, что США нам помогают только потому, что им выгодны санкции против РФ. По его словам, Дональд Трамп сегодня не знает, каким образом закончить войну в Украине.

Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (Дональд Трамп, - ред.), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти - он не знает. А накануне очередных президентских выборов, может, он не спешит с этим, - добавил он.

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Между тем, Коломойский признал, что на Донбассе присутствует не только российская военная техника, но и российские военные.

Мы говорим, что военные российские присутствовали на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодетые в отпускников или кого-то. В ДНР-ЛНР 1-2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или в "командировку", - выполнять интернациональный долг. ... И не делайте из этого катастрофу, - это нормальное явление, - заявил олигарх.

Коломойский также уточнил, что “интернациональный долг” в Украину приехали исполнять также военные из Европы и США, но не уточнил, что именно имеет в виду.

Но у нас основа, шампур этого конфликта - это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы, - добавил скандальный олигарх.

Напомним, ранее Коломойский уже говорил, что на Донбассе "гражданская война". Бизнесмен также заявил, что Майдан и революция - это всегда плохо, но выбора не было.