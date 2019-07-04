Богдан заявил, что протесты против Шария и Клюева организовал Порошенко

Глава ОП считает, что протесты связаны с аудитом действий Порошенко.

Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что протесты против Шария и Клюева организовали люди из команды Порошенко. Об этом он заявил журналистам в Торонто, передает УП.

Экс-министра экономики господина Порошенко и экс-первого вице-премьер-министра по экономике господина Клюева связывают годы совместной работы в правительстве. Поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации внутренней ситуации в Украине, - заявил Богдан.

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Богдан отметил, что Порошенко и его команде выгодна дестабилизация ситуации в Украине. Митингами они хотят отвлечь внимание от расследований против экс-президента и его окружения.

Сегодня происходит активизация аудита и деятельности господина Порошенко и его окружения о хищении бюджетных средств, присвоение государственного имущества, принятия незаконных решений и распоряжений. И целью проведения соответствующих митингов является все-таки отвлечения внимания от этих расследований, - добавил глава ОП.

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Богдан призвал МВД и СБУ оперативно предоставить всю информацию касательно протестов против Шария и Клюева.

Обращаемся к государственным органам (с призывом, - ред.) принять законное решение, основанное исключительно на законах, а не на определенной заинтересованности тех или иных личностей. Просим их также предоставить объективную законную оценку факту избиения журналистов и факта призывов силового захвата власти, - отметил Богдан.

Напомним, против Шария и Клюева в Киеве проходит акция "Хватит терпеть". Собралось около 150 участников, они начали жечь файера.