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Богдан заявил, что протесты против Шария и Клюева организовал Порошенко

Комментариев: 7
Глава ОП считает, что протесты связаны с аудитом действий Порошенко.
Богдан сделал заявление
Богдан сделал заявление
president.gov.ua/

Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что протесты против Шария и Клюева организовали люди из команды Порошенко. Об этом он заявил журналистам в Торонто, передает УП.

Экс-министра экономики господина Порошенко и экс-первого вице-премьер-министра по экономике господина Клюева связывают годы совместной работы в правительстве. Поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации внутренней ситуации в Украине, - заявил Богдан.

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Богдан отметил, что Порошенко и его команде выгодна дестабилизация ситуации в Украине. Митингами они хотят отвлечь внимание от расследований против экс-президента и его окружения.

Сегодня происходит активизация аудита и деятельности господина Порошенко и его окружения о хищении бюджетных средств, присвоение государственного имущества, принятия незаконных решений и распоряжений. И целью проведения соответствующих митингов является все-таки отвлечения внимания от этих расследований, - добавил глава ОП.

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Богдан призвал МВД и СБУ оперативно предоставить всю информацию касательно протестов против Шария и Клюева.

Обращаемся к государственным органам (с призывом, - ред.) принять законное решение, основанное исключительно на законах, а не на определенной заинтересованности тех или иных личностей. Просим их также предоставить объективную законную оценку факту избиения журналистов и факта призывов силового захвата власти, - отметил Богдан.

Напомним, против Шария и Клюева в Киеве проходит акция "Хватит терпеть". Собралось около 150 участников, они начали жечь файера.

 

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Теги: Богдан, Клюев, Шарий, протесты, Порошенко
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Комментариев (7)
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SINOBI-LIFE    04.07.2019, 10:53
Оценка:  -2
SINOBI-LIFE
Снова этот узкоглазый неадекват ересь какую-то несёт,да усыпите его наконец он уже утомил!!!
FPN    04.07.2019, 10:33
Оценка:  -3
FPN
ТАК ОРГАНИЗУЙ ПРОТИВ ПЕТРА, А ЭТО ВАМ НЕ НУЖНО!
Letohradek    04.07.2019, 10:23
Оценка:  +3
Letohradek
Этот якут и есть представитель новой власти?
Колишній-східняк    04.07.2019, 10:12
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Так регистрация была правомерной или нет? Он на этот вопрос ответил?
trnc    04.07.2019, 10:34
Оценка:  -2
trnc
Регистрация Шария - точно да. У Верховного суда не было и нет информации о том, что Шарий покинул территорию Украины, ведь Гос Погран служба единственная кто может это подтвердить этого не подтверждает. И кстати, как зарегистрировали Саакашвили? Они что, 5 лет в Украине жил?
Колишній-східняк    04.07.2019, 10:41
Оценка:  0
Колишній-східняк
Я не знаю. Якщо і жив, то тільки не враховуючи тимчасове вимушене перебування за кордоном останні рік-півтора.
trnc    04.07.2019, 10:49
Оценка:  0
trnc
А то, что само гражданство Украины он получил только 4 года назад? Он даже не 5 лет как украинец по паспорту)
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