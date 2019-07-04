Гройсман призвал Раду отсечь попытки отменить закон о люстрации

Законопроект, совершенствующий закон о люстрации, не даст новой власти сделать шаг назад.

Читай также: Парубий обратился в ГПУ и СБУ из-за Клюева и Шария

Закон о люстрации был одним из основных требований Революции Достоинства, но его пора пересмотреть. Об этом написал в Facebook премьер Владимир Гройсман.

“Народ требовал отстранить от власти сообщников Януковича - и за это, в частности, украинцы проливали кровь на Майдане по всей стране“, - подчеркнул он. “Первое послереволюционное правительство разработало и реализовал соответствующий закон. Отменить его - недопустимо“, - считает Гройсман.

Читай также: Топ-чиновник СБУ времен Януковича вернулся на должность

“Это осквернение памяти Героев Небесной Сотни и всех украинцев, погибших во время войны с Россией и плевок в глаза тем, кто продолжает защищать мир на Востоке нашей страны сейчас“, - отметил он.

“Как действующий премьер-министр, я призываю все ветви власти не допустить свертывания люстрационных процессов“, - добавил премьер.

Читай также: В списке “Слуги народа” оказалась жена люстрированного прокурора

“Отдельно обращаюсь к украинскому парламенту: рассмотреть законопроект 2695, который разрабатывало правительство совместно с экспертами, общественными активистами и народными депутатами еще 4 года назад по совершенствованию Закона о люстрации и выполнения рекомендаций Венецианской комиссии“, - отметил он.

Этот шаг сделает невозможным попытки пересмотра и отмены люстрационных процессов, подчеркнул Гройсман.