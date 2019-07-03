“Не готов воспринимать всерьез”: Притула раскритиковал закон о “дематюкации”

Политик и телеведущий отметил, что депутатам стоит взяться за серьезніе инициативы.

Известный телеведущий и политик Сергей Притула оригинально прокомментировал закон о “дематюкации”, который вчера предложила принять нардеп Ольга Богомолец. Об этом передает Апостроф.

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Притула обратил внимание парламентариев на то, что сегодня перед ними стоит задача разрабатывать более серьезные инициативы. Борьбу со сквернословием можно отложить. Кроме того, нет никакой необходимости принимать этот закон.

Я не совсем готов воспринимать всерьез подобные инициативы. Я не думаю, что это плохо, но это немного выбивается из актуального настоящего. В тот момент, когда у нас висят угрозы, связанные с отменой люстрации, когда суды занимаются черт знает чем, у нас, оказывается, есть время заниматься матерными словами в языке. И если я все правильно понимаю и подозреваю, то даже в случае принятия подобного закона, он сразу же пойдет туда, куда его пошлют противники дематюкации, - сообщил Притула.

Притула не первое десятилетие работает на телевидении и не понимает, в чем новаторство этого закона, если в сфере медиа и без того запрещено материться.

Если речь идет о телевидении, то у нас уже давно это работает - есть стоп-лист слов, которые нельзя употреблять в эфире. Если вдруг появляется матерное слово или неприличный жест, мат запикивается, а ротовая полость заблюривается (замазывается, - "Апостроф"), чтобы даже по губам не было понятно, что человек в этот момент сказал. Если же человек во время эфира использует некий неприличный жест по типу согнутой в локте руки - это также заблюривается, - добавил он.

Притула также вспомнил любопытный момент из жизни парламентариев и посоветовал инициатору этого закона начать со своих коллег.

Если не ошибаюсь, несколько лет назад нардеп Барна с наивысшей в Украине трибуны, с трибуны украинского парламента, в центре украинского парламентаризма предложил принять законопроект о том, что "Путин - ху*ло". Пусть депутаты сначала поработают над какими-то внутренними политиками применения нецензурной лексики в стенах парламента, которую мы регулярно слышим, а уж потом начнут рассказывать людям, кто как и где должен материться, - написал Притула.

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При этом, Притула сообщил, что разделяет позицию Барны, что “Путин - ху*ло”, но он не знает, насколько корректно пользоваться такими выражениями в стенах парламента.

Напомним, в ответ на закон Богомолец Подервянский предложил запретить "еб***ся". Мэтр сыронизировал, что придется запретить "предметы и действие", чтобы все стало хорошо.