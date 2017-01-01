Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коломойский назвал "прекрасным" союз Кернеса и Ахметова

Комментариев: 0
Объединение партий "Возрождение", "Оппоблок" и "Доверяй делам" кажется олигарху отличным шагом.
Коломойский уверен, что Ахметов и Ко пройдут в Раду
Коломойский уверен, что Ахметов и Ко пройдут в Раду
УНИАН

Читай также: Свежая социология: Оппозиционный блок уже проходит в Раду

Бизнесмен Игорь Коломойский назвал “прекрасным“ то, что партии “Возрождение“, “Оппозиционный блок“ и “Доверяй делам“ объединились для участия в парламентских выборах. Об этом пишет НВ.

“Пришло время более крупных объединений. Я считаю, что то, что произошло [объединение “Возрождения“, “Доверяй делам“ и “Оппозиционного блока“] - это вообще прекрасно“, - заявил он.

Читай также: Мураев, Вилкул, Порошенко и компания продолжают попытки снять Юрия Бойко с выборов

В то же время Коломойский отметил, что ему не нравится, что объединение сохранило название Оппозиционный блок.

“Мне неприятно, что они ассоциируются с предателями - Оппозиционной платформой“, - сказал он, предположив, что после выборов “это ребрендится каким-то образом“.

Коломойский также выразил уверенность, что Оппозиционный блок пройдет в парламент. “Какие 2% - уже 3,8%. Они попадут 100%“, - заявил он.

Читай также: “Я знаю, чего вы боитесь до дрожи”: Мураев вызвал Бойко на дебаты

Коломойский также прокомментировал возвращение одном из проспектов в Харькове советского названия имени Георгия Жукова по инициативе мэра Геннадия Кернеса, который является сопредседателем партии Доверяй делам.

“Я к Жукову плохо отношусь. Это не мой положительный герой, - я считаю, что это отрицательный герой“, - заявил он.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что "Слуга народа" сможет сотрудничать с "Оппозиционным блоком".

Поделись:
Теги: Ахметов, Кернес, Труханов, Оппозиционный блок, Возрождение, Доверяй делам, Коломойский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь