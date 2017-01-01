Коломойский назвал "прекрасным" союз Кернеса и Ахметова

Объединение партий "Возрождение", "Оппоблок" и "Доверяй делам" кажется олигарху отличным шагом.

Коломойский уверен, что Ахметов и Ко пройдут в Раду УНИАН

Читай также: Свежая социология: Оппозиционный блок уже проходит в Раду

Бизнесмен Игорь Коломойский назвал “прекрасным“ то, что партии “Возрождение“, “Оппозиционный блок“ и “Доверяй делам“ объединились для участия в парламентских выборах. Об этом пишет НВ.

“Пришло время более крупных объединений. Я считаю, что то, что произошло [объединение “Возрождения“, “Доверяй делам“ и “Оппозиционного блока“] - это вообще прекрасно“, - заявил он.

Читай также: Мураев, Вилкул, Порошенко и компания продолжают попытки снять Юрия Бойко с выборов

В то же время Коломойский отметил, что ему не нравится, что объединение сохранило название Оппозиционный блок.

“Мне неприятно, что они ассоциируются с предателями - Оппозиционной платформой“, - сказал он, предположив, что после выборов “это ребрендится каким-то образом“.

Коломойский также выразил уверенность, что Оппозиционный блок пройдет в парламент. “Какие 2% - уже 3,8%. Они попадут 100%“, - заявил он.

Читай также: “Я знаю, чего вы боитесь до дрожи”: Мураев вызвал Бойко на дебаты

Коломойский также прокомментировал возвращение одном из проспектов в Харькове советского названия имени Георгия Жукова по инициативе мэра Геннадия Кернеса, который является сопредседателем партии Доверяй делам.

“Я к Жукову плохо отношусь. Это не мой положительный герой, - я считаю, что это отрицательный герой“, - заявил он.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что "Слуга народа" сможет сотрудничать с "Оппозиционным блоком".