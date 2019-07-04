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Украинские учителя не смогут подрабатывать репетиторами

Комментариев: 6
Это считается нарушением.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com/

Министр образования Лилия Гриневич сообщила, что учитель, работающий в школе, не может подрабатывать репетиторством. Об этом передает издание Высокий замок.

Мы подготовили письма Министерства образования и разослали их по школам. Это непедагогично и это нарушение. То есть учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором - это конфликт интересов, - сообщила Гриневич.

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Министр образования сообщила, школа может оказывать такую платную образовательную услугу как индивидуальное обучение с детьми, но на законных основаниях. Она считается легальной и учитывается как урок. Родители в таком случае заключают договор с администрацией школы о предоставлении платных образовательных услуг.

Есть опыт учеников, имеющих очень высокие результаты ВНО, и они не имели репетиторов. Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка, - отметила Гриневич.

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Напомним, Гриневич рассказала об угрозах авторам учебников истории. Министр заявила, что "пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику".

 

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Теги: Гриневич, образование, учителя, репетиторы
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Комментариев (6)
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turaglar3    04.07.2019, 12:32
Оценка:  0
turaglar3
Мысль здравая, но недоработанная.
Когда заканчивал школу, то заметил, что все мои одноклассники, которые занимались дополнительно со школьными учителями, в знаниях не прибавляли. Зато учителя радостно завышали им оценки и заранее давали ответы на контрольные.
turaglar3    04.07.2019, 12:34
Оценка:  0
turaglar3
Потом такие дети успешно завалили ЗНО, а родители были в шоке.
А нормальные люди занимались хотя бы с учителями из других школ, либо которые полностью забили на школы и ушли в репетиторство, или с университетскими преподами. И сдали ЗНО офигенно.
e432    04.07.2019, 12:06
Оценка:  0
e432
это все равно что чиновники не должны брать взятки
valneo    04.07.2019, 11:58
Оценка:  0
valneo
Учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором, потому, что он должен быть нищим и рабом в Украине.
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 11:48
Оценка:  0
Хамон_и_Пармезан
В свете новейших веяний, главное - что бы учителя могли ругаться матом! А остальное уже не важно.
nfhvyt    04.07.2019, 11:44
Оценка:  +1
nfhvyt
Рабы должны работать только на рабовладельца и не иметь возможности альтернативного зароботка. (Пороблено в УкраIнI).
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