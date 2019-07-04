Украинские учителя не смогут подрабатывать репетиторами

Это считается нарушением.

Министр образования Лилия Гриневич сообщила, что учитель, работающий в школе, не может подрабатывать репетиторством. Об этом передает издание Высокий замок.

Мы подготовили письма Министерства образования и разослали их по школам. Это непедагогично и это нарушение. То есть учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором - это конфликт интересов, - сообщила Гриневич.

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Министр образования сообщила, школа может оказывать такую платную образовательную услугу как индивидуальное обучение с детьми, но на законных основаниях. Она считается легальной и учитывается как урок. Родители в таком случае заключают договор с администрацией школы о предоставлении платных образовательных услуг.

Есть опыт учеников, имеющих очень высокие результаты ВНО, и они не имели репетиторов. Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка, - отметила Гриневич.

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Напомним, Гриневич рассказала об угрозах авторам учебников истории. Министр заявила, что "пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику".