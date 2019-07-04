Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Юра Енакиевский вернулся в Киев после снятия с розыска - волонтер

Комментариев: 1
Одиозный чиновник Юрий Иванющенко якобы снова находится в Украине, волонтеры проверяют эту информацию.
Иванющенко, по данным волонтеров, вернулся в Украину
Иванющенко, по данным волонтеров, вернулся в Украину
УНИАН

Читай также: Коломойский назвал “прекрасным“ союз Кернеса и Ахметова

Одиозный чиновник времен правления президента-беглеца Виктора Януковича Юрия Иванющенко (Юра Енакиевский) вчера вернулся в Киев. Об этом сообщил волонтер Роман Синицын, пишет “Главком“.

“По данным моих источников, он вчера прилетел в Киев - сейчас проверяем“, - отметил волонтер.

Читай также: КСУ пикетируют в поддержку закона о люстрации

По словам Синицына, возвращение в Украину чиновников Януковича “происходит как минимум с молчаливого согласия, а как максимум - при активном содействии“ чиновников из Офиса президента и, возможно, лично главы ОП Андрея Богдана.

2 июля прокуратура закрыла уголовное дело против экс-регионала и соратника Януковича Юрия Иванющенко. В связи с этим полиция сняла его с розыска.

Читай также: Разумков объяснил слова Богдана о статусе русского языка на Донбассе

Вчера глава ОП Андрей Богдан заявил, что акциями протеста против регистрации кандидатами в депутаты Анатолия Шария и Андрея Клюева Петр Порошенко якобы пытается отвлечь внимание от расследований по его делам.

Поделись:
Теги: Богдан, Иванющенко, Юра Енакиевский, Киев, Украина, розыск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
П    04.07.2019, 12:42
Оценка:  -1
П
"2 июля прокуратура закрыла уголовное дело против экс-регионала и соратника Януковича Юрия Иванющенко." Ген.прокурор кто? И при чем здесь ОП?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь