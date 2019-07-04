Юра Енакиевский вернулся в Киев после снятия с розыска - волонтер

Одиозный чиновник Юрий Иванющенко якобы снова находится в Украине, волонтеры проверяют эту информацию.

Иванющенко, по данным волонтеров, вернулся в Украину УНИАН

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Одиозный чиновник времен правления президента-беглеца Виктора Януковича Юрия Иванющенко (Юра Енакиевский) вчера вернулся в Киев. Об этом сообщил волонтер Роман Синицын, пишет “Главком“.

“По данным моих источников, он вчера прилетел в Киев - сейчас проверяем“, - отметил волонтер.

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По словам Синицына, возвращение в Украину чиновников Януковича “происходит как минимум с молчаливого согласия, а как максимум - при активном содействии“ чиновников из Офиса президента и, возможно, лично главы ОП Андрея Богдана.

2 июля прокуратура закрыла уголовное дело против экс-регионала и соратника Януковича Юрия Иванющенко. В связи с этим полиция сняла его с розыска.

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Вчера глава ОП Андрей Богдан заявил, что акциями протеста против регистрации кандидатами в депутаты Анатолия Шария и Андрея Клюева Петр Порошенко якобы пытается отвлечь внимание от расследований по его делам.