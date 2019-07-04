Под Львовом мальчика насмерть засыпало песком

Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.

Прибывшие медики уже не смогли спасти ребенка depositphotos.com

Полиция Львовской области устанавливает обстоятельства гибели ребенка в одном из сел Золочевского района.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Информация от медиков о гибели ребенка в одном из сел района, поступила правоохранителям в среду, 3 июля, около 19:00. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что семилетний мальчик, местный житель, играл в куче песка возле двора.

"В какой-то момент песок сдвинулся и присыпал ребенка. Мальчик скончался до приезда медиков", - рассказали полицейские.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Как сообщалось 3 июля, на одном из курортов Азовского моря обвал грунта завалил пляжи.