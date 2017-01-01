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"Лето же!": в Раде второй день подряд присутствует лишь 50 депутатов

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Сессионный зал Рады практический пуст. Однако заседание началось, так как зарегистрированы карточки 226 депутатов.
В зале было 52 нардепа
В зале было 52 нардепа
УНИАН

Рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса в четверг, 4 июля, проходит в практически в пустом сессионном зале Верховной Рады. Об этом сообщает УНИАН.

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Предварительно удалось заметить по началу заседания в сессионном зале лишь 52 народных избранника. В то же время, по данным на табло, на пленарное заседание зарегистрировались по карточкам 226 народных депутатов.

Сегодня парламент продолжил рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса с 2786 поправки, а в целом поправок более 4600.

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Напомним, вчера на заседании Рады присутствуют менее 50 депутатов.  В начале заседания в сессионном зале было зарегестрировано 256 карточек народных депутатов. Однако, в это время в зале насчитали лишь 56 нардепов. 

 

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Теги: Рада, Верховная Рада, народный депутат
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