"Лето же!": в Раде второй день подряд присутствует лишь 50 депутатов

Сессионный зал Рады практический пуст. Однако заседание началось, так как зарегистрированы карточки 226 депутатов.

Рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса в четверг, 4 июля, проходит в практически в пустом сессионном зале Верховной Рады. Об этом сообщает УНИАН.

Читай также: Украина отказалась от участия в работе ПАСЕ, - СМИ

Предварительно удалось заметить по началу заседания в сессионном зале лишь 52 народных избранника. В то же время, по данным на табло, на пленарное заседание зарегистрировались по карточкам 226 народных депутатов.

Сегодня парламент продолжил рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса с 2786 поправки, а в целом поправок более 4600.

Читай также: Комитет ВР не поддержал увольнение Луценко

Напомним, вчера на заседании Рады присутствуют менее 50 депутатов. В начале заседания в сессионном зале было зарегестрировано 256 карточек народных депутатов. Однако, в это время в зале насчитали лишь 56 нардепов.