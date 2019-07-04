Сюрприз для УГКЦ: Пара Римский переговорит с Путиным об Украине

Франциск обсудит церковную ситуацию в нашей стране с президентом РФ.

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В четверг папа Франциск в Ватикане проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, со ссылкой на Reuters передает НВ.

Ожидается, что Украина, которая остается сложной проблемой в отношениях между Ватиканом и Россией, станет главной темой дискуссий в официальной папской библиотеке в Апостольском дворце Ватикана.

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Ключевым моментом обсуждения якобы станут претензии Москвы к греко-католикам, которые активно поддерживают автокефалию ПЦУ.

Уже 5 июля Франциск проведет переговоры с высшими иерархами Украинской греко-католической церкви, стороны обсудят сложившуюся церковную ситуацию в Украине.

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Ранее в Ватикане анонсировали “сюрприз“ для УГКЦ со стороны понтифика, однако подробностей не уточняли.

Верховный архиепископ УГЦК Святослав заявил, что во время переговоров с понтификом украинские католики будут просить у Ватикана подтверждение статуса патриархата для церкви. Против этого выступает РФ.