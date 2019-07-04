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Сюрприз для УГКЦ: Пара Римский переговорит с Путиным об Украине

Комментариев: 2
Франциск обсудит церковную ситуацию в нашей стране с президентом РФ.
Франциск и Путин обсудят Украину
Франциск и Путин обсудят Украину
EPA/UPG

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В четверг папа Франциск в Ватикане проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, со ссылкой на Reuters передает НВ.

Ожидается, что Украина, которая остается сложной проблемой в отношениях между Ватиканом и Россией, станет главной темой дискуссий в официальной папской библиотеке в Апостольском дворце Ватикана.

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Ключевым моментом обсуждения якобы станут претензии Москвы к греко-католикам, которые активно поддерживают автокефалию ПЦУ.

Уже 5 июля Франциск проведет переговоры с высшими иерархами Украинской греко-католической церкви, стороны обсудят сложившуюся церковную ситуацию в Украине.

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Ранее в Ватикане анонсировали “сюрприз“ для УГКЦ со стороны понтифика, однако подробностей не уточняли.

Верховный архиепископ УГЦК Святослав заявил, что во время переговоров с понтификом украинские католики будут просить у Ватикана подтверждение статуса патриархата для церкви. Против этого выступает РФ.

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Теги: Пара Римский, Ватикан, Путин, РФ, Украина, УГКЦ
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Комментариев (2)
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haarp    04.07.2019, 12:51
Оценка:  +1
haarp
БМ - а кто такой Пара Римский ?
foster12    04.07.2019, 12:52
Оценка:  0
foster12
Это СУПРУГИ ПАПЫ РИМСКИХ
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