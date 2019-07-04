Невестка и свекровь одновременно родили в Житомире

Новорожденные девочки появились на свет в одном роддоме с разницей в один час 15 минут.

В Житомирском перинатальном центре одновременно родили девочек свекровь и невестка.

Об этом в среду, 3 июля, сообщает УНИАН.

Младенцы родились во вторник, с разницей в один час 15 минут.

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В перинатальном центре отметили, что это - исключительно редкий случай. Обе роженицы - из Поселка Мирополь Житомирской области. У невестки это - третий ребенок, а у ее многодетной свекрови - уже четырнадцатый.

Мамы и младенцы чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

Как сообщалось, 18-летняя британка легла спать и неожиданно родила ребенка.