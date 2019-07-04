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Невестка и свекровь одновременно родили в Житомире

Комментариев: 4
Новорожденные девочки появились на свет в одном роддоме с разницей в один час 15 минут.
В семье двойное пополнение
В семье двойное пополнение
скриншот

В Житомирском перинатальном центре одновременно родили девочек свекровь и невестка.

Об этом в среду, 3 июля, сообщает УНИАН.

Младенцы родились во вторник, с разницей в один час 15 минут.

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В перинатальном центре отметили, что это - исключительно редкий случай. Обе роженицы - из Поселка Мирополь Житомирской области. У невестки это - третий ребенок, а у ее многодетной свекрови - уже четырнадцатый.

Мамы и младенцы чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

 

Как сообщалось, 18-летняя британка легла спать и неожиданно родила ребенка.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: женщины, роды, Житомир, младенцы
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Комментариев (4)
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T-REX2    04.07.2019, 13:17
Оценка:  +1
T-REX2
Ай да новость
atos    04.07.2019, 13:12
Оценка:  +1
atos
Слово то какое "Перенатальный центр", почему нельзя просто взять и назвать простым, обычным словом роддом, почему, перетанальный или анальный? Люди почему вы такие ё6HyTble?)))
wnt    04.07.2019, 13:38
Оценка:  -2
wnt
а почему вы такой тупой?
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 13:43
Оценка:  0
Хамон_и_Пармезан
Это западничество. Не надо так психовать. Язык не постоянен, он меняется вместе с обществом. Забейте.
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