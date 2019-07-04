Портнов гарантирует Порошенко “больше секса”

Скандальный Портнов сделал новое заявление касательно Порошенко.

Экс-заместитель главы Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов пообещал пятому президенту Петру Порошенко “больше секса в своих действиях”. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

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Одиозный политик пообещал, что вскоре он усилит свое давление на Порошенко и его окружение. Делать это будет путем обращения в правоохранительные органы.

Проезжаю мимо здания Конституционного Суда. Какие-то прекрасные люди с плакатами и почему-то моей фамилией. Вижу, Петр Алексеевич, недостаточно секса в моих действиях. В ближайшие дни усилим и углубим амплитуду, разу уж просите, - написал Портнов.

Пост Портнова скриншот

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Напомним, Портнов подаст иск на Парубия за то, что он три года не подписывал закон. Юрист и бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов планирует привлечь спикера парламента Андрея Парубия к ответственности за то, что тот не подписал законы о борьбе с коррупцией в оборонной сфере.