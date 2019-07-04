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Портнов гарантирует Порошенко “больше секса”

Комментариев: 6
Скандальный Портнов сделал новое заявление касательно Порошенко.
Порнов пообещал Порошенко "больше секса"
Порнов пообещал Порошенко "больше секса"
facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Экс-заместитель главы Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов пообещал пятому президенту Петру Порошенко “больше секса в своих действиях”. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

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Одиозный политик пообещал, что вскоре он усилит свое давление на Порошенко и его окружение. Делать это будет путем обращения в правоохранительные органы.

Проезжаю мимо здания Конституционного Суда. Какие-то прекрасные люди с плакатами и почему-то моей фамилией. Вижу, Петр Алексеевич, недостаточно секса в моих действиях. В ближайшие дни усилим и углубим амплитуду, разу уж просите, - написал Портнов.

Пост Портнова
Пост Портнова
скриншот

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Напомним, Портнов подаст иск на Парубия за то, что он три года не подписывал закон. Юрист и бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов планирует привлечь спикера парламента Андрея Парубия к ответственности за то, что тот не подписал законы о борьбе с коррупцией в оборонной сфере. 

 

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Теги: Портнов, Порошенко, угрозы
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Комментариев (6)
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Boxerogos    04.07.2019, 12:36
Оценка:  -3
Boxerogos
Педе Пидоpoшенко с его"говорящей"фамилией, необходим круглосуточный тюремный секс.Этот"сладенький"пу пс много пользы сможет принести своим сокамерникам,ублажая их оптом и в розницу.Педя-петушок,готовься.Впе реди тебя ждут весёлые времена!)))))))))))))))
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 12:40
Оценка:  +1
Хамон_и_Пармезан
Ого! Я вижу, что мсье знает толк в подневольном сексе!
Boxerogos    04.07.2019, 12:45
Оценка:  -2
Boxerogos
Исключительно со слов знакомых,отбывавших срок в местах не столь отдалённых.)))
Брюква_и_Клюква    04.07.2019, 12:29
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Ненавижу педиков, но посмотрел бы, как будут трахаться эти двое товарищей!
Людмил_А    04.07.2019, 12:28
Оценка:  +1
Людмил_А
Удачи!!!
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 12:26
Оценка:  +1
Хамон_и_Пармезан
А можно будет шлёпать по попе и ругать Петра Алексеевича матом во время этих фрикций?
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