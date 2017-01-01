Контрабанда сигерет: Крупнейшую банду разоблачили совместно с британскими силовиками
В посольстве заявили, что уничтожено одну из крупнейших преступных организаций, занимавшихся контрабандой сигарет.
Контрабанда сигерет: Крупнейшую банду разоблачили совместно с британскими силовиками
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Контрабанда сигерет: Крупнейшую банду разоблачили совместно с британскими силовиками
Подробности спецоперации не уточняются
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Налоговая и таможенная служба Великобритании совместно с СБУ разоблачили крупную международную преступную группу, которая занималась контрабандой сигарет в страны ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Посольства Великобритании в Украине в Facebook.
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"Уничтожено одну из крупнейших преступных организаций, которая занималась контрабандой контрафактных сигарет на территорию стран ЕС", - говорится в сообщении.
Когда именно была спецоперация, какую партию сигарет изъяли и есть ли задержанные по делу, посольство не сообщает.
Как сообщалось 27 июня, фирму экс-начальника Генштаба обвинили в контрабанде запчастей для ЗРК из РФ.