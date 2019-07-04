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"Темные силы объединились": Парубий обвинил власть в давлении на КСУ

Комментариев: 11
В то же время спикер уверен, что судьи не отменят закон о люстрации ради возвращения "регионалов".
Парубий прокомментировал ситуацию с законом о люстрации
Парубий прокомментировал ситуацию с законом о люстрации
facebook.com/andriy.parubiy

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Спикер Андрей Парубий выразил уверенность, что решения об отмене люстрации в Украине не будет. Об этом со ссылкой на “Интерфакс-Украина“ пишет НВ.

“Я убежден, что судьи Конституционного суда, которых заставляют и давят на них, чтобы было принято это решение, этого не сделают“, - отметил он. 

“И я верю, что решения не будет. Но вместе с тем я благодарю всех граждан, которые сейчас у Конституционного суда отстаивают закон об очищении власти“, - подчеркнул Парубий в Раде.

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Спикер отметил, что глава Офиса президента Андрей Богдан назначен вопреки закону о люстрации. “Все темные силы объединились, чтобы уничтожить этот закон. Нам хотят под этикеткой новых вернуть старых “регионалов“, - добавил он.

Парубий также напомнил, что закон о люстрации был одним из требований Революции Достоинства.

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Напомним, 4 июля Конституционный Суд рассмотрит закон Об очистке власти. Результатом может стать отмена люстрации в Украине. Под зданием КСУ собрался митинг в поддержку люстрации.

Напомним, ранее семьи погибших на Майдане оскорбились словами Богдана о митинге против Клюева.

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Теги: Парубий, люстрация, закон, КСУ, протесты, Рада, спикер
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Комментариев (11)
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Vasya_iz_Ivanovo    04.07.2019, 14:08
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
А темные силы это 73% населения?
ВАТА_FUCK    04.07.2019, 14:18
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Именно населения!
ВАТА_FUCK    04.07.2019, 14:19
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Тебе бы еще текст статьи прочитать...
Krammer56    04.07.2019, 14:01
Оценка:  0
Krammer56
оке. хай так. але ІМХО триндіти таку грязюку з ротяки цей панич має лише за однієї умови: якщо він відмінив би недоторканність. закон який ці гівняри мучили 5 років і не домучили, саме через це я б не хотів бачити жодну існуючу морду із 450 в новій раді незважаючи на назву партії
nfhvyt    04.07.2019, 13:51
Оценка:  +2
nfhvyt
Получается что светлые силы в Украине возглавляет дебил со справкой? Вот и думай к каким силам примкнуть (((
ЗаУкраину    04.07.2019, 13:47
Оценка:  +5
ЗаУкраину
фашистская мразь переводит стрелки. Пытается черное обелить.
Коляка    04.07.2019, 13:26
Оценка:  +5
Коляка
Увезите уже этого сумасшедшего в психиатрическую больницу... желательно на пмж
Людмил_А    04.07.2019, 13:57
Оценка:  -1
Людмил_А
Его дом -тюрьма
T-REX2    04.07.2019, 13:14
Оценка:  +5
T-REX2
З а е б ал уже,этот парламенский триппер
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 12:59
Оценка:  +6
Хамон_и_Пармезан
- Вихри враждебные веют над нами,
Тёмные силы нас злобно гнетут!
В бой роковой мы вступили с врагами -
Выборы в Раду Парубия ждут!

Vasya_iz_Ivanovo    04.07.2019, 14:09
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Шутки шутками, но будет еще смешнее если этот человек со справкой снова будет избран!
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