"Темные силы объединились": Парубий обвинил власть в давлении на КСУ
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Спикер Андрей Парубий выразил уверенность, что решения об отмене люстрации в Украине не будет. Об этом со ссылкой на “Интерфакс-Украина“ пишет НВ.
“Я убежден, что судьи Конституционного суда, которых заставляют и давят на них, чтобы было принято это решение, этого не сделают“, - отметил он.
“И я верю, что решения не будет. Но вместе с тем я благодарю всех граждан, которые сейчас у Конституционного суда отстаивают закон об очищении власти“, - подчеркнул Парубий в Раде.
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Спикер отметил, что глава Офиса президента Андрей Богдан назначен вопреки закону о люстрации. “Все темные силы объединились, чтобы уничтожить этот закон. Нам хотят под этикеткой новых вернуть старых “регионалов“, - добавил он.
Парубий также напомнил, что закон о люстрации был одним из требований Революции Достоинства.
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Напомним, 4 июля Конституционный Суд рассмотрит закон Об очистке власти. Результатом может стать отмена люстрации в Украине. Под зданием КСУ собрался митинг в поддержку люстрации.
Напомним, ранее семьи погибших на Майдане оскорбились словами Богдана о митинге против Клюева.
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