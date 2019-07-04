У Зеленского ответили Путину: Сепаратисты - это марионетки Кремля, а не жители Донбасса

Советник президента дал четкий ответ на заявление Путина в адрес Зеленского.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев прокомментировал заявление российского президента Путина. Об этом сообщают Новости Донбасса.

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Потураев отметил, что Зеленский под словом “сепаратисты” имел в виду главарей псевдореспублик, которые являются марионетками Кремля, а не жителей Донбасса.

Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами - марионеток Путина мы так называем. Мы не отвергаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей - мы с ними говорим, - сообщил Потураев.

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Представитель Зеленского акцентировал, что ему очень грустно, что жители Донбасса из пропагандистских СМИ узнают, что их называют сепаратистами, но никогда не услышат позицию президента и его команды.

Напомним, Путин назвал условие улучшения отношений с Киевом. Президент Украины должен наладить контакт с соотечественниками на Донбассе, указал российский лидер.