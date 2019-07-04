У Зеленского ответили Путину: Сепаратисты - это марионетки Кремля, а не жители Донбасса
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев прокомментировал заявление российского президента Путина. Об этом сообщают Новости Донбасса.
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Потураев отметил, что Зеленский под словом “сепаратисты” имел в виду главарей псевдореспублик, которые являются марионетками Кремля, а не жителей Донбасса.
Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами - марионеток Путина мы так называем. Мы не отвергаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей - мы с ними говорим, - сообщил Потураев.
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Представитель Зеленского акцентировал, что ему очень грустно, что жители Донбасса из пропагандистских СМИ узнают, что их называют сепаратистами, но никогда не услышат позицию президента и его команды.
Напомним, Путин назвал условие улучшения отношений с Киевом. Президент Украины должен наладить контакт с соотечественниками на Донбассе, указал российский лидер.
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Какой страны? Сраной россии, ведущей эту войну?
Голосуем за Бойко!
иди соси пендосский хyй и завали eбало хоть на пару часов, вони от тебя здесь дахyя...
что я всего несколько твоих рабочих ников перечислил?
Так нах пшло, виртуалко антиукраинкое ...
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Не оправдаешь себя уже ничем, наци конченое ...
Этот как с Тармпвашим?
Может ботоксному царьку московскому претензии предъявишь?
УЖЕ ЛУЧШЕ....)))
нах пшло
Вы прям тут всех мотивируете! ))))
Только для этого россия опустила оккупированный Донбасс ... чтобы эта подачка из российского бюджета выглядела "нормальной", ибо на гражданке все нааамгого беднее теперь под россиянами
Тупо ради КрымЕгоИгрушки будет дальше чморить миллионы местных Донбасса и убивать украинцев?
Прав наш героический Парубий - тёмные тучи сгущаются над Украиной! Всё вражьи силы объединяются в демоническую армию против Родины, сверкая из-за поребрика зловещим оком Саурона! И вьются демоны вокруг шпиля Останкинской башни!
и потом просто платить бычью за насмешки над этим, оправдывая эту реальную путинскую нацисткую срань ...
конченые
Ни чего связно сказать не может....
Донбасс уже 5 лет оккупирован россией и опущен ниже плинтуса ... ((((
бот путинский,
твоя раша только войну ведет на Донбассе, только кровь и нищетуц принесла своей оккупацией ...
и этого не исправит уже никакой тупой срач лицемерных российских содержанок типа тебя, оправдывающих это путинское кровавое убожество