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У Зеленского ответили Путину: Сепаратисты - это марионетки Кремля, а не жители Донбасса

Комментариев: 49
Советник президента дал четкий ответ на заявление Путина в адрес Зеленского.
Никита Потураев
Никита Потураев
novosti.dn.ua

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев прокомментировал заявление российского президента Путина. Об этом сообщают Новости Донбасса.

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Потураев отметил, что Зеленский под словом “сепаратисты” имел в виду главарей псевдореспублик, которые являются марионетками Кремля, а не жителей Донбасса.

Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами - марионеток Путина мы так называем. Мы не отвергаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей - мы с ними говорим, - сообщил Потураев.

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Представитель Зеленского акцентировал, что ему очень грустно, что жители Донбасса из пропагандистских СМИ узнают, что их называют сепаратистами, но никогда не услышат позицию президента и его команды.

Напомним, Путин назвал условие улучшения отношений с Киевом. Президент Украины должен наладить контакт с соотечественниками на Донбассе, указал российский лидер.

 

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Теги: Потураев, Зеленский, Путин, Донбасс
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Комментариев (54)
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Vesna_Krasna2    04.07.2019, 14:20
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Зеленский мудак, тебя для чего выбрали? Чтобы ты войну закончил, и где?
WTF2wtf    04.07.2019, 14:22
Оценка:  -1
WTF2wtf
Зеленский напал на россию и там ведет войну???
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 14:23
Оценка:  0
Хамон_и_Пармезан
Нет-нет! Он напал на мозг порохоботов и методично выклёвывает его. Деревянный Дятел может это подтвердить! Кстати, где он? ))
WTF2wtf    04.07.2019, 14:25
Оценка:  -1
WTF2wtf
Путинский дятел пытается тут тупо прикалываться над тысячами погибших в ходе путинской войны и особекнно над опущенным российскими оккупантами Донбассом ...
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 14:22
Оценка:  0
Хамон_и_Пармезан
Обстоятельства непреодолимой силы! Я слышал, что в РФ даже такой правовой норматив ввели для чиновников-коррупционеров - типа, не мог не взять!
WTF2wtf    04.07.2019, 14:23
Оценка:  -1
WTF2wtf
Или вы хотите, чтобы Зеленский кинул армию в наступление и попытался выбить российских оккупантов???
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 14:24
Оценка:  0
Хамон_и_Пармезан
Да этого же хочет вся патриотическая общественность страны!
WTF2wtf    04.07.2019, 14:27
Оценка:  0
WTF2wtf
Рашик, этот ваш бот-многостаночник, пишущий под одним из своих "женских" ников выше - это какая-то "патриотическая общественность страны"?
Какой страны? Сраной россии, ведущей эту войну?
Людмил_А    04.07.2019, 14:00
Оценка:  -4
Людмил_А
Пусть расчехляется этот слуга народа.
Голосуем за Бойко!
Брюква_и_Клюква    04.07.2019, 14:10
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
У товарища Бойка есть свой скелет в шкафу под названием "товарищ Кива". Вы готовы голосовать за товарища Киву?
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 14:20
Оценка:  -1
Хамон_и_Пармезан
А то!.. Он же такой брутальный, суровый, всегда с пистолем... Настоящий буйный идиот! )))
Vesna_Krasna2    04.07.2019, 14:21
Оценка:  -3
Vesna_Krasna2
Да, или медведчука.
Nikolas_Adver    04.07.2019, 13:53
Оценка:  -8
Nikolas_Adver
WTF2wtf а че ты, сyка бендеровская, за нас так переживаешь? ты здесь хоть раз был, обсос зaдрoченный? если бы мы к вам так пришли, вы бы со всей помощью запада, пендосии и нато и неделю бы не продержались,
иди соси пендосский хyй и завали eбало хоть на пару часов, вони от тебя здесь дахyя...
BitcoinCash    04.07.2019, 13:56
Оценка:  -5
BitcoinCash
WTF2wtf - это трусливый yeбaн. Он сутками сидит и гадит в комментах. Чмо конченное...
WTF2wtf    04.07.2019, 13:59
Оценка:  +3
WTF2wtf
Многостаночное ольгинское говно "обиделось" из-за того,
что я всего несколько твоих рабочих ников перечислил?
Так нах пшло, виртуалко антиукраинкое ...
Nikolas_Adver    04.07.2019, 14:03
Оценка:  -6
Nikolas_Adver
WTF2wtf а чего же вы у нас дрoчите уже 5 лет? россия за 4 года всю гейропу прошла, а вы, херои хyевы со всей помощью запада область взять ие можете? иди пасись, тварь!
WTF2wtf    04.07.2019, 14:09
Оценка:  +2
WTF2wtf
"Nikolas_Adver" - НАЦИСТ путинcкий, УБИВАЮЩИЙ украинцев и хвастающийся этим открыто ...

No more comments
WTF2wtf    04.07.2019, 14:11
Оценка:  +2
WTF2wtf
а "Бихмир" продолжает игнорировать это и стал площадкой для путинских нацистов и убийц!!!
Nikolas_Adver    04.07.2019, 14:13
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
WTF2wtf да, тварь вонючая, мы такие! и до вас всех доберемся, я еще увижу как вы обсераться будете перед расстрелом, сучье племя бендеровское!
WTF2wtf    04.07.2019, 14:15
Оценка:  +1
WTF2wtf
Stupid russian NAZI ....
WTF2wtf    04.07.2019, 14:16
Оценка:  0
WTF2wtf
когда-то гитлеровские, теперь путинские нацисты убивают ...
WTF2wtf    04.07.2019, 13:58
Оценка:  +4
WTF2wtf
НАЦИСТ конченый, ты где бандеровцев каких-то нашел, убийца конченый?
Не оправдаешь себя уже ничем, наци конченое ...
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 14:25
Оценка:  0
Хамон_и_Пармезан
Не плачьте так! Когда я читаю Вас, у меня сердце кровью обливается, а глаза наполняются слезами!
Krotol2    04.07.2019, 13:46
Оценка:  -10
Krotol2
Снова нас развели как лохов.Зеля так пел перед выборами а оказался как брат Пороха.Ну теперь Украинцы прозрели и пошлют его партию на выборах
WTF2wtf    04.07.2019, 13:48
Оценка:  +4
WTF2wtf
Зеля развел российсикх ботов????
Этот как с Тармпвашим?
Может ботоксному царьку московскому претензии предъявишь?
WTF2wtf    04.07.2019, 13:48
Оценка:  +3
WTF2wtf
как с ТрамВашим
VSHIVANKA    04.07.2019, 13:44
Оценка:  -8
VSHIVANKA
УЖЕ СЕПАРАТИСТЫ, А РАНЬШЕ БЫЛИ ТЕРРОРИСТЫ....
УЖЕ ЛУЧШЕ....)))
WTF2wtf    04.07.2019, 13:47
Оценка:  +4
WTF2wtf
Педрило ольгиснкие упоротое,
нах пшло
ЗаУкраину    04.07.2019, 13:44
Оценка:  -6
ЗаУкраину
Сепаров нет вообще.Есть большая часть украинского народа непризнающая верховенства галицаев в Украине.
WTF2wtf    04.07.2019, 13:46
Оценка:  +4
WTF2wtf
С ихтамнетами, сотнаями танков их шахт, с Буками, градами, новыми российскими станциями РЭБ и прочим боевым говном путинским, которым россияне опустили Донбасс, с полным финансированием и управлением оккупационными армейскими корпусами из раши?
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 13:50
Оценка:  -7
Хамон_и_Пармезан
Слушайте: А действительно - служи и служи! Все условия и служба в радость! Ещё и деньги нормальные платят! Ну, нормальные по сравнению с ВСУ.
Вы прям тут всех мотивируете! ))))
WTF2wtf    04.07.2019, 13:52
Оценка:  +6
WTF2wtf
16 тыс рос рублей - это нормально для пушечного мяса?????
Только для этого россия опустила оккупированный Донбасс ... чтобы эта подачка из российского бюджета выглядела "нормальной", ибо на гражданке все нааамгого беднее теперь под россиянами
WTF2wtf    04.07.2019, 13:54
Оценка:  +6
WTF2wtf
Или россия уже подняла жалованье в своих корпусах на оккупированном Донбассе до 19 тыс рублей?
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 13:55
Оценка:  -8
Хамон_и_Пармезан
Нормально! Это же где-то 7 тыщь гривен! Плюс одёжа и хавчик! Да любой воин ВСУ позавидует службе у оккупанта!
WTF2wtf    04.07.2019, 13:56
Оценка:  +7
WTF2wtf
Это такой тупой стеб над опущенным россией Донбассом от российкого же бота?
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 13:40
Оценка:  -6
Хамон_и_Пармезан
Конструктивненько! Да-а, с таким настроением слона не продать!.. В смысле - Донбасс не вернуть!
WTF2wtf    04.07.2019, 13:44
Оценка:  +2
WTF2wtf
твой царек Путин будет и дальше чморить Донбасс с населением больше крымского?
Тупо ради КрымЕгоИгрушки будет дальше чморить миллионы местных Донбасса и убивать украинцев?
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 13:47
Оценка:  -7
Хамон_и_Пармезан
Добрый день, наш заунывный друг! Я рад Вас видеть! У Вас так и продолжается депрессия?
WTF2wtf    04.07.2019, 13:49
Оценка:  +4
WTF2wtf
у нас продолжается российская оккупация части страны и российские боты продолжают тупо гадить в оправдание этого путинского дерьма ...
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 13:54
Оценка:  -8
Хамон_и_Пармезан
Да, кошмар! Я тоже не представляю, как жить дальше!
Прав наш героический Парубий - тёмные тучи сгущаются над Украиной! Всё вражьи силы объединяются в демоническую армию против Родины, сверкая из-за поребрика зловещим оком Саурона! И вьются демоны вокруг шпиля Останкинской башни!
WTF2wtf    04.07.2019, 13:55
Оценка:  +7
WTF2wtf
Убивать, грабить соседей - теперь это основа российской "политики"?
и потом просто платить бычью за насмешки над этим, оправдывая эту реальную путинскую нацисткую срань ...
конченые
Krotol2    04.07.2019, 13:39
Оценка:  -9
Krotol2
С Зелей все понятно он пиндосская подстилка а поэтому все больше народа плюют в его сторону
foster12    04.07.2019, 13:24
Оценка:  -1
foster12
Опять высказывания ЗЕ-преза пришлось переводить на нормальный язык со скоморошего.
Ни чего связно сказать не может....
BitcoinCash    04.07.2019, 13:20
Оценка:  -6
BitcoinCash
Донбасс уйдет из Украины. И с большой долей вероятности в своих административных границах...
WTF2wtf    04.07.2019, 13:27
Оценка:  +2
WTF2wtf
Бот путинский, ты другогоь и не в праве вещать, виртуалко оккупантов ...
Донбасс уже 5 лет оккупирован россией и опущен ниже плинтуса ... ((((
BitcoinCash    04.07.2019, 13:29
Оценка:  -6
BitcoinCash
Россия помогает жителям Донбасса, а майдавонь уже 5 лет их терроризирует.
WTF2wtf    04.07.2019, 13:43
Оценка:  +3
WTF2wtf
Колорад=BitcoinCash=Eyyafyall ayekyul=iseamaster и т.д.,
бот путинский,
твоя раша только войну ведет на Донбассе, только кровь и нищетуц принесла своей оккупацией ...
и этого не исправит уже никакой тупой срач лицемерных российских содержанок типа тебя, оправдывающих это путинское кровавое убожество
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