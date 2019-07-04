Коломойский симпатизирует Вакарчуку и "Слуге народа", но боится "агрессии новых лиц"

Олигарх рассказал, какие политсилы будут ему близки в новом парламенте, и о своих опасениях про коалицию.

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Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, каким политсилам из возможного состава Верховной Рады после досрочных выборов он симпатизирует. Об этом пишет НВ.

Отвечая на вопрос, кто ему “будет близок“ в обновленном парламенте, Коломойский заявил: “Ну, “Слуга народа“ мне близка, и Вакарчук мне в принципе не чужой человек. Но “Слуга“, конечно, ближе сейчас, в данный момент“.

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“Вакарчук тоже новость, - молодая партия, наверное, должны что-то набрать“, - считает олигарх. При этом миллиардер добавил, что пытается “смотреть на шаг дальше: а с кем делать коалицию?“.

“Все хорошо, все симпатичные ребята, перезагрузка, новые лица, мы все это уже слышали. А работать кто будет? Я ж помню, как выборы 2014-го прошли. Мы были первой жертвой, на кого напали. Жертва агрессии новых лиц“, - заявил Коломойский.

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На просьбу пояснить, на кого он намерен опираться в Раде девятого созыва, экс-владелец Привата не ответил прямо. “А на кого я опирался в предыдущем?“, — вернул он вопрос.

В ответ на упоминание дружественной ему депутатской группы Возрождение, лидер которой Виталий Хомутынник является бизнес-партнером Коломойского, олигарх добавил: “Дружественная“.

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“Но что значит “опирался“? Покажите мне конвертацию этой дружбы. Мы же откровенно говорим, - покажите монетизацию Укропа или Возрождения“, - отметил при этом он.

Напомним, ранее Игорь Коломоский рассказал о своем общении с Андреем Богданом после выборов.