Коломойский ответил Гонтаревой на обвинение в угрозах

По словам олигарха, никаких угроз жизни Гонтаревой не было.

Олигарх Игорь Коломойский прокомментировал заявление экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая сегодня проживает в Лондоне, о том, что в ее адрес сыпались угрозы. Об этом он рассказал в интервью НВ.

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Коломойский заявил, что не было с его стороны угроз похитить Гонтареву или причинить какой-нибудь вред ее здоровью. Речь шла о том, что можно организовать ее прилет в Украину на допрос.

Она сказала, что даже несмотря на запросы, вопросы и требования допроса в Генпрокуратуре или кто там ее вызывал, она не собирается никуда ехать. Да, я сказал, что может она не хочет ехать в каком-то принудительном порядке, - экстрадиция, еще чего-нибудь. Я сказал, что мы ее вывезем просто частным порядком: предоставим частный борт и привезем ее, - отметил Коломойский.

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Однако без ее согласия никто ее везти в Украину не будет. Олигарх добавил, что советует Гонтаревой перестать изображать из себя “героиню” и “рассказывать сказки”.

Напомним, Коломойский снова заявил о “внутреннем гражданском конфликте” на Донбассе. Олигарх повторно выдвинул свою версию войны на востоке Украины.