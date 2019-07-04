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Оторвало все конечности: В больнице Днепра скончался военный

Комментариев: 13
Боец был в крайне тяжелом состоянии.
В больницу имени Мечникова военного доставили в ночь на 4 июля
В больницу имени Мечникова военного доставили в ночь на 4 июля
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В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова 4 июля скончался украинский военный, которому под Курахово Донецкой области оторвало руки и ноги.

Об этом в эфире телеканала “Прямой“ заявил главный врач учреждения Сергей Рыженко, передает Апостроф.

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“Мы всю ночь ждали бойца, которого должны были доставить из Курахово, он получил ранения под Марьинкой, ему оторвало все конечности. Был в крайне тяжелом состоянии. В течение ночи сердце останавливалось пять раз. Все врачи оставались на своих рабочих местах, ждали, и несколько минут назад мы получили информацию, что он умер. К сожалению, мы не смогли ему помочь“, - отметил он.

Известно, что в Днепр военного доставили в ночь на 4 июля.

Как сообщалось 2 июля, появились подробности взрыва на детской площадке под Днепром. В результате инцидента пострадали шестеро детей в возрасте от 4 до 16 лет.

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Теги: война, Днепр, Донбасс
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Комментариев (14)
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Vasya_iz_Ivanovo    04.07.2019, 14:06
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
Еще одним Карателем стало меньше, да пес с ним!
timo1020    04.07.2019, 13:59
Оценка:  -3
timo1020
свинорусикам во главе с хуuлом, или ты такое тугое?
Людмил_А    04.07.2019, 13:52
Оценка:  +4
Людмил_А
Спрашивается, кому, кроме порошенко нужна война?
ВосставшийИзБана    04.07.2019, 14:26
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Путину. И тем, кто на московии квартиру взял в кредит.
VSHIVANKA    04.07.2019, 13:41
Оценка:  -5
VSHIVANKA
НОГИ ЕГО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ В ДОНБАССЕ.....
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 13:46
Оценка:  0
Хамон_и_Пармезан
Не будьте такой скотиной.
Я правильно думаю, что Вы и Деревянный Хомяк (от же Дятел, он же Кролик и т.д.) - одно и то же лицо?
VSHIVANKA    04.07.2019, 13:57
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ОШИБАЕШЬСЯ СЫРОК.....
ТЕ ПЕРСОНАЖИ ХРЮКАЮТ " НА ДОНБАССЕ ", ЧТО НЕВЕРНО...)))
И ПРО НОГИ - РУКИ ВСЕ ВЕРНО....
НЕ ПОЙДЕТ БОЛЬШЕ ЭТОТ КАРАТЕЛЬ В ДОНБАСС УБИВАТЬ....)))
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 14:02
Оценка:  0
Хамон_и_Пармезан
Ну Вы просто очень похожи по стилистике! И служите одной цели - сеять рознь между украинцами и русскими. Один играет роль русофоба, а другой - украинофоба. Театр одного актёра. Логично бы было одного актёра и использовать! Вот я и подумал (такое иногда со мной бывает))) , что вы - одно лицо.
Vasya_iz_Ivanovo    04.07.2019, 14:04
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
Хамон_и_Пармезан, думаю ты ошибаешься, он не Украинофоб, он Бандеро-нацистофоб.
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 14:05
Оценка:  0
Хамон_и_Пармезан
Ну ладно, ладно! Ошибся. С кем не бывает?! Приношу свои извинения!
T-REX2    04.07.2019, 13:36
Оценка:  +8
T-REX2
Без рук ,без ног.Может и к лучшему ,что умер?Как бы он жил в нашей стране
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 13:39
Оценка:  +5
Хамон_и_Пармезан
Да в любой. Это уже не жизнь. Царствие ему небесное!
Vasya_iz_Ivanovo    04.07.2019, 14:15
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
А тем кого он убил на Донбасе какого царствия пожелаешь?
Хамон_и_Пармезан    04.07.2019, 14:18
Оценка:  +1
Хамон_и_Пармезан
А Вы доподлинно знаете, что он кого-то убил?
А Вы слышали выражение, что у каждого своя правда? Понимаете его смысл?
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