Оторвало все конечности: В больнице Днепра скончался военный
В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова 4 июля скончался украинский военный, которому под Курахово Донецкой области оторвало руки и ноги.
Об этом в эфире телеканала “Прямой“ заявил главный врач учреждения Сергей Рыженко, передает Апостроф.
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“Мы всю ночь ждали бойца, которого должны были доставить из Курахово, он получил ранения под Марьинкой, ему оторвало все конечности. Был в крайне тяжелом состоянии. В течение ночи сердце останавливалось пять раз. Все врачи оставались на своих рабочих местах, ждали, и несколько минут назад мы получили информацию, что он умер. К сожалению, мы не смогли ему помочь“, - отметил он.
Известно, что в Днепр военного доставили в ночь на 4 июля.
Как сообщалось 2 июля, появились подробности взрыва на детской площадке под Днепром. В результате инцидента пострадали шестеро детей в возрасте от 4 до 16 лет.
Я правильно думаю, что Вы и Деревянный Хомяк (от же Дятел, он же Кролик и т.д.) - одно и то же лицо?
ТЕ ПЕРСОНАЖИ ХРЮКАЮТ " НА ДОНБАССЕ ", ЧТО НЕВЕРНО...)))
И ПРО НОГИ - РУКИ ВСЕ ВЕРНО....
НЕ ПОЙДЕТ БОЛЬШЕ ЭТОТ КАРАТЕЛЬ В ДОНБАСС УБИВАТЬ....)))
А Вы слышали выражение, что у каждого своя правда? Понимаете его смысл?