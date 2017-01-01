Под Одессой дети сами пришли в полицию и попросились в интернат

Дети не выдержали жизни с горе-родителями.

В городе Арциз Одесской области 9-летняя девочка и ее 8-летний брат пришли в полицию и попросились в интернат. Об этом сообщает Пушкинская.

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Дети рассказали, что мать и отчим выпивают каждый день. Мужчина оскорбляет их, кричит и ругается матом.

Брат с сестрой были очень напуганные и голодные. Они называли свой дом “адом” и просили направить их в приют. Детей доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования. Совместно со службой по делам детей было принято решение об их устройстве в Центр социальной реабилитации, - рассказал начальник Арцизского отдела полиции Александр Кучугура.

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Дети просили копов не отправлять их домой, а также просили еды. Только ночью 33-летняя горе-мать и ее 35-летний сожитель начали искать малышей. Они в состоянии алкогольного опьянения пришли в полицию сообщил о пропаже.

Горе-родителей привлекут к ответственности по трем статьям: появление в общественных местах в нетрезвом виде, совершение насилия в семье и невыполнение родительских обязанностей.

Напомним, пьяная мать под Тернополем избила семимесячного ребенка. Малышка сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.