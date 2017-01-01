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Шуфрич не задекларировал 14 млн грн - НАПК

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В своей декларации за 2015 год Нестор Шуфрич указал недостоверные данные.
Нестор Шуфрич подал недостоверную декларацию
Нестор Шуфрич подал недостоверную декларацию
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Нестор Шуфрич в своей декларации за 2015 год указал недостоверную информацию на сумму почти 14,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам противодействия коррупции в четверг, 4 июля.

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"Недостоверно указал данные в декларации 2015 года народный депутат Нестор Шуфрич (ранее НАПК установило недостоверные сведения в декларациях народного депутата за 2016 и 2017 годы). Сумма установленных недостоверных сведений в декларации Нестора Шуфрича 2015 года составляет почти 14,3 млн грн", - сказано в сообщении.

Народный депутат от Оппоблока не единственный, кого НАПК поймало на предоставлении недостоверной информации. Такие данные нашли также в декларациях у депутата Кировоградского областного совета Дениса Руденко, депутата Петропавловск-Борщаговского сельского совета Киево-Святошинского района Оксаны Кулагиной и председателя Красноградской РГА Евгения Третьякова.

Напомним, что ранее в ресторане Киева избили старшего сына Шуфрича.

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Теги: Нестор Шуфрич, декларация, Нацагенство по борьбе с коррупцией, НАПК
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