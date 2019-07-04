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Закон о “дематюкации”: Вакарчук рассказал, матерится ли он

Комментариев: 3
Лидер “Голоса” прокомментировал закон о “дематюкации”.
Вакарчук прокомментировал дематюкацию
Вакарчук прокомментировал дематюкацию
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/

Лидер политической партии “Голос”, а по совместительству известный музыкант Святослав Вакарчук прокомментировал инициативу Ольги Богомолец, которая предложила принять закон о запрете сквернословия. Об этом он сказал Українським новинам.

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Вакарчук был предельно кратким. Он акцентировал на том, что сейчас парламентариям есть чем заняться, помимо установления наказания за нецензурную брань.

На сегодняшний день есть более важные вещи, - отметил Вакарчук.

Он также ответил на вопрос журналистов о том, матерится ли он в повседневной жизни.

Я же рок-музыкант, - добавил лидер “Голоса”.

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Напомним, в Раду внесли законопроект об очищении языка от сквернословия. Народный депутат Ольга Богомолец (БПП) зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 “О противодействии сквернословию“ (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).

 

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Теги: сквернословие, Вакарчук, дематюкация, Богомолец
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Комментариев (3)
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nfhvyt    04.07.2019, 15:03
Оценка:  +1
nfhvyt
Славик, лучше пой, за умного сойдёшь.
Alcoolique    04.07.2019, 14:43
Оценка:  +2
Alcoolique
о боги...какой маразм.
овца тупая.....
T-REX2    04.07.2019, 14:26
Оценка:  +1
T-REX2
В основном матюкаются те,кто вынужден слушать его нытье благодаря квотам
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