Закон о “дематюкации”: Вакарчук рассказала, матерится ли он

Лидер “Голоса” прокомментировал закон о “дематюкации”.

Лидер политической партии “Голос”, а по совместительству известный музыкант Святослав Вакарчук прокомментировал инициативу Ольги Богомолец, которая предложила принять закон о запрете сквернословия. Об этом он сказал Українським новинам.

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Вакарчук был предельно кратким. Он акцентировал на том, что сейчас парламентариям есть чем заняться, помимо установления наказания за нецензурную брань.

На сегодняшний день есть более важные вещи, - отметил Вакарчук.

Он также ответил на вопрос журналистов о том, матерится ли он в повседневной жизни.

Я же рок-музыкант, - добавил лидер “Голоса”.

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Напомним, в Раду внесли законопроект об очищении языка от сквернословия. Народный депутат Ольга Богомолец (БПП) зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 “О противодействии сквернословию“ (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).