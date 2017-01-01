Закон о “дематюкации”: Вакарчук рассказала, матерится ли он
Лидер политической партии “Голос”, а по совместительству известный музыкант Святослав Вакарчук прокомментировал инициативу Ольги Богомолец, которая предложила принять закон о запрете сквернословия. Об этом он сказал Українським новинам.
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Вакарчук был предельно кратким. Он акцентировал на том, что сейчас парламентариям есть чем заняться, помимо установления наказания за нецензурную брань.
На сегодняшний день есть более важные вещи, - отметил Вакарчук.
Он также ответил на вопрос журналистов о том, матерится ли он в повседневной жизни.
Я же рок-музыкант, - добавил лидер “Голоса”.
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Напомним, в Раду внесли законопроект об очищении языка от сквернословия. Народный депутат Ольга Богомолец (БПП) зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 “О противодействии сквернословию“ (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).
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