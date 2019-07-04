Завод, Бог и "надо пожестче": Коломойский рассказал, за что ему стыдно

Олигарх испытывает дискомфорт от того, чтобы в ряде поступков был "слишком мягким".

Коломойский рассказал, бывает ли ему стыдно УНИАН

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Миллиардер Игорь Коломойский ответил на пять коротких блиц-вопросов, включая тот, за что ему до сих по стыдно. Об этом пишет НВ.

1. Самая дорогая вещь, которую вы купили за последние 5 лет?

— Актив какой-то, завод. Но не Luxury.

2. Cамое необычное путешествие в вашей жизни?

— У меня все путешествия веселые, нет какого-то такого, какое я бы выделил. Все путешествия супер.

3. На чем вы передвигаетесь по городу?

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— На машине, — на велосипедах не ездим.

4. Кого или чего вы боитесь?

— Не боюсь я никого, кроме Бога одного.

5. Есть ли в вашей жизни поступки, за которые вам до сих пор стыдно?

— Сказать стыдно — нет. Скажем так, я испытываю дискомфорт из-за то, что я поступил где-то мягче, чем мог бы поступить.

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Олигарх также заявил, что был бы готов повторить свой конфликтный путь в бизнесе, если бы ему довелось начинать все сначала. “Так бы и шел бы. И был бы еще более жестким. Где-то надо было кому-то не прощать и кого-то не отпускать“, - заявил он.

Напомним, ранее Игорь Коломойский ответил Валерии Гонтаревой на обвинения в угрозах.