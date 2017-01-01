В Запорожье полицейские накрыли бордель
В Запорожье полиция накрыла публичный дом, в котором работали пять проституток. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
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По данным правоохранителей, бордель содержали двое местных жителей. Организаторами был мужчина 1973 года рождения, а также женщина 1994 года рождения.
Мужчина давал объявления в газете, подыскивал девушек для занятия проституцией, а женщина принимала заказы и проверяла графики "работы" девушек.
Правоохранители сообщили, что провели обыски по месту жительства злоумышленников, по месту расположения борделя и в автомобиле, который они использовали в своей деятельности, были изъяты вещественные доказательства. Кроме того, был задокументирован факт сводничества.
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Мужчину задержали, относительно женщины решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Николаеве работал бордель для иностранных моряков. Сутенеры арендовали три квартиры, где больше десяти проституток предоставляли услуги сексуального характера.
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