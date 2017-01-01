В Запорожье полицейские накрыли бордель

Мужчина и женщина организовали в городе бордель, где нанятые девушки оказывали за деньги сексуальные услуги клиентам.

Одного из сутенеров задержали zp.npu.gov.ua

В Запорожье полиция накрыла публичный дом, в котором работали пять проституток. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Проведены обыски zp.npu.gov.ua

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По данным правоохранителей, бордель содержали двое местных жителей. Организаторами был мужчина 1973 года рождения, а также женщина 1994 года рождения.

Мужчина давал объявления в газете, подыскивал девушек для занятия проституцией, а женщина принимала заказы и проверяла графики "работы" девушек.

В борделе работало 5 девушек zp.npu.gov.ua

Правоохранители сообщили, что провели обыски по месту жительства злоумышленников, по месту расположения борделя и в автомобиле, который они использовали в своей деятельности, были изъяты вещественные доказательства. Кроме того, был задокументирован факт сводничества.

Продолжается следствие zp.npu.gov.ua

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Мужчину задержали, относительно женщины решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Николаеве работал бордель для иностранных моряков. Сутенеры арендовали три квартиры, где больше десяти проституток предоставляли услуги сексуального характера.