Минск реанимирован благодаря Кучме - Разумков

Возвращение экс-президента к переговорному процессу помогло его возобновить.

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Лидер партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков заявил о начале “реанимации“ Минского процесса по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

“Я думаю, что по поводу карты (“Дорожной карты“ имплементации Минских соглашений - прим. ред.) - она ​​более чем четко прописана в тех же Минских договоренностях“, - отметил он.

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“Главное, чтобы все участники процесса действительно хотели ее реализации. К сожалению, мы сегодня видим немного другую ситуацию, в первую очередь - со стороны РФ “, - признал Разумков.

По словам политика, в отношении Донбасса реализуется политика “малых шагов“. “И нам, и вам хотелось бы, чтобы это была политика “широких мазков“ и возвращения этих территорий“, - говорит он.

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“Но реально, особенно на фоне того, что много было упущено в течение последних пяти лет, сегодня это будет делать достаточно трудно, и быстрым этот процесс будет назвать тоже трудн“, - сказал Разумков.

По его словам, переговоры между участниками Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе “реанимированы“ благодаря возвращению в состав украинской делегации Леонида Кучмы.

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“Мы видим определенные положительные моменты уже. Мы видим реанимацию“ Минска “благодаря тому, что президент вернул в этот процесс Кучму“, - сказал Разумков.

Напомним, ранее Игорь Коломойский рассказал, каким политсилам симпатизирует в будущей Раде.