Прошлым летом дорожники успели застелить первым слоем асфальтового покрытия всего 10 км из 21 км дороги Иршава-Долгое.

На Закарпатье перекрыли дорогу с требованием продолжить ее ремонт

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На Закарпатье перекрыли дорогу с требованием продолжить ее ремонт

В Иршавском районе Закарпатской области местные жители перекрыли дорогу возле села Имстичево, чтобы выразить протест против ее плохого состояния.

Об этом сообщает Mukachevo.net в четверг, 4 июля.

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Отмечается, что люди постребовали возобновить ремонт дороги областного значения Иршава-Долгое, который был остановлен летом прошлого года. Дорожники тогда успели застелить первым слоем асфальтового покрытия всего 10 км из 21 км.

Издание пишет, что дорога на отрезке от города Иршава до села Луково находится в катастрофическом состоянии.

На место происшествия прибыл председатель Иршавской районной госадминистрации, от которого люди требовали объяснений по ремонту дорог в районе.

Тажке возмущенные жители требовали встречи с подрядчиком фирмой Алькор. Главный инженер компании заверил, что работы начнутся с две недели.

Вскоре после этого акция была приостановлена.

"Однако, если ремонт дороги не начнут, то иршавчане собираются еще раз выйти на акцию протеста", – говорится в сообщении.

Как сообщалось 10 июня, в Карпатах селяне заблокировали дорогу, где погибли белорусские туристы