Вступительная кампания 2019: что нужно знать абитуриентам

Выпускники готовятся к подаче документов вуз. МОН озвучило ключевые даты.

Вступительная кампания 2019 года стартовала. С 1 июля абитуриенты могут регистрировать личные кабинеты для поступления в режиме онлайн. Об этом передает УНИАН.

Читай также: Во Львове министра образования отказались пускать в школу

В этом году, чтоб поступить в вуз выпускникам школ понадобится свидетельство о наличии полного общего образования или аттестат о среднем образовании. Обязательно нужен сертификаты ВНО. Можно подавать сертификат за последние три года.

Для того, чтоб зарегистрироваться в личный кабинет абитуриента необходимо ввести электронную почту, пароль, номер, пин-код и год получения сертификата ВНО. Также нужно указать свидетельство о среднем образовании и средний балл аттестата.

Читай также: Сегодня началась дополнительная сессия ВНО

С электронного кабинета заявления в вузы можно подавать с 10 по 22 июля.

Также 16 июля 2019 года в 18:00 стартует подача заявок и документов для поступающих через собеседования, вступительные экзамены или творческие конкурсы.

Предварительно известно, что собеседования будут проходить с 17 до 19 июля включительно, вступительные экзамены - с 17 по 22 июля, творческие конкурсы - с 1 по 10 июля. Кроме того, для специальности "Музыкальное искусство" творческие конкурсы проведут 12 июля. С 11 до 22 июля творческие конкурсы будут проводиться для поступающих на места за средства физических или юридических лиц.

Напомним, по всем предметам ВНО установили пороговые баллы "сдал/не сдал".Комиссия установила пороговые баллы по истории Украины, географии и химии. В среднем оценивание прошли успешно 9 из 10 учеников.