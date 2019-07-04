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“Слуга народа” запустила сервис для общения с мажоритарщиками

Комментариев: 2
Общественность сможет в режиме онлайн общаться с депутатом по своему округу.
"Слуга народа" запустила еще один сервис
"Слуга народа" запустила еще один сервис
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Президентская партия “Слуга народа” запустила онлайн-сервис для общения с мажоритарщиками. Об этом сообщили в пресс-релизе партии.

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Украинцам предложили онлайн-общение с кандидатом по мажоритарному округу. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке. К своей заявке, кроме текста, можно прикрепить фото, которые раскрывают проблему.

В “Слуге народа” сообщили, что пока запущена веб-версия сайта, но вскоре сервис станет доступен в App Store и Google Play.

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В “Слуге народа” уверены, что этот сервис точно поможет и мажоритарщикам, и избирателям. В партии говорят, что сделали интерфейс сайта максимально простым и понятным для разных категорий населения.

Напомним, “Слуга народа” обвинила Кернеса в плагиате стилистики. Кернесу упрекнули за использование желто-зелено-белых цветов в стилистике партии. 

 

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Теги: Слуга народа, выборы, сервис, мажоритарщики
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Комментариев (2)
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Woodbrother    04.07.2019, 17:31
Оценка:  0
Woodbrother
Первая сотня "слуг непонятного народа" состоит из 79 евреев и 10 русских и 4 армян. Украинцев в совю партейку клоун ЗЕ из принципа не принимает.
COZEL    04.07.2019, 17:29
Оценка:  -1
COZEL
https://rusvesna.su/news/15622408 89 КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ(((((
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