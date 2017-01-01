Соцопрос: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" уходят в отрыв

Лидерами парламентской кампании являются партии “Слуга народа“ и “Оппозиционная платформа - За жизнь“. Таковы результаты соцопроса, проведенного аналитической группой “Социопрогноз“ Киевского пресс-слуба.



На первом месте по-прежнему находится пропрезидентская партия “Слуга народа“, за которую готовы голосовать 43,3% респондентов, определившихся с выбором.



В то же время “Оппозиционная платформа - За жизнь“ занимает твердое второе место, увеличив свой отрыв от преследователей. Сейчас партию Юрия Бойко поддерживают 13,5% избирателей.



Пятипроцентный барьер также предолевают еще три партии: “Батькивщина“ Юлии Тимошенко“ - 8,1%, “Европейская солидарность“ Петра Порошенко - 7,9%, “Голос“ Святослава Вакарчука - 7,5%. Остальные партии набирают менее 4% голосов и не попадают в парламент.



Соцопрос проводился с 21 июня по 3 июля во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных районов Донбасса. Опрошено 2016 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,2%.



Ранее стали известны данные соцопроса группы «Рейтинг», согласно которым чаще всего будущим премьер-министром респонденты видят Юрия Бойко – его назвали 13% украинцев. Также в тройку лидеров входят Юлия Тимошенко (11%) и Владимир Гройсман (10%). В опросе приняли участие 6 тысяч человек. Статистическая погрешность составляет не более 1,3%.

