На Прикарпатье подозреваемый сбежал из зала суда

Сбежал подозреваемый 1988 года рождения.

Полицейские Ивано-Франковской объявили розыск из-за побега подозреваемого из зала суда.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

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Так, 3 июля около 20:45 Верховенский районный суд заседал по применению меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого 1988 года рождения. Последний неоднократно судимый, сейчас подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

После объявления ему постановления о применении к нему меры пресечения, подозреваемый сбежал из здания суда.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи совершенное лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы или ареста находится в предварительном заключении, - наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранителями прилагают все необходимые меры для установления местонахождения преступника.

Как сообщалось 28 мая, под Черниговом убийца сбежал из зала суда во время заседания.