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Агитация ведется в карнавальном стиле, а войны будто нет - КИУ

Комментариев: 9
В Комитете избирателей сетуют на то, что политики построили предвыборную кампанию в формате шоу и юмористических концертов.
Украинцев агитируют голосовать в формате телешоу и карнавала
Украинцев агитируют голосовать в формате телешоу и карнавала
EPA/UPG

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За красивыми шоу и концертами кандидатов в депутаты сложно услышать программу и будущий план действий - они опираются на эмоции и не дают возможности избирателям анализировать. Об этом заявил глава КИУ Алексей Кошель, передает ZiK.

"В Комитете избирателей Украины достаточно много заявлений о нарушениях избирательного законодательства", - отметил он. "В частности, есть проблема с механизмами косвенного подкупа, которые используются через различные благотворительные фонды", - сказал Кошель.

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По его словам, формально политик не может иметь отношения в благотворительный фонд. Но именно от имени такой организации сейчас выплачиваются стипендии, различные доплаты для школьников в рамках избирательной кампании. 

Также кандидаты в депутаты будто забыли, что в стране идет война. "Я вижу серьезную проблему в том, что у нас выборы проходят в несколько парадно-карнавально-концертном формате", - говоит Кошель. 

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"Я имею в виду, что в отличие от кампаний 2014 и местных выборов 2015 года, политики сделали вид, что войны с Россией нет, люди на фронте не погибают, там не стреляют, поэтому у нас все хорошо", - возмущен он. 

"Фактически, сейчас мы вернулись в "парадный" формат кампании", - подчеркнул глава КИУ. Также он отметил, что на десятках избирательных округов кампании ведутся в формате концертов и юмористических шоу.

"Сейчас продолжаются концертные туры в поддержку кандидатов. Более того, три политические партии строят свою кампанию исключительно на концертных или шоу-технологиях", - пояснил он.

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"Я считаю, что это большая проблема, так как это снижает качество избирательной кампании. Сейчас не слышно дискуссий по программам, евроатлантического курса и не только. Кампания ведется на эмоциях и шоу-технологиях", - добавил Кошель.

Напомним, ранее сообщалось, что “Слуга народа” запустила сервис для общения с мажоритарщиками.

 

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Теги: выборы, Рада, агитация, КИУ, кандидаты, партии, Кошель
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Комментариев (9)
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Boxerogos    04.07.2019, 17:20
Оценка:  0
Boxerogos
Война с Россией есть только в головах тех кто об этой войне кукарекает.И неудивительно.Ведь эти кукарекающие"под соусом"о мифической войне с Россией пиздят реально крутые бабосы.В реальности же идёт вялотеуущий гражданский локальный военный конфликт,выгодный обеим сторонам.
Ira0956    04.07.2019, 16:42
Оценка:  +1
Ira0956
Прогрессивная Россия
Ira0956    04.07.2019, 16:43
Оценка:  +1
Ira0956
В Сокольском районе Вологодской области начато строительство первого в России завода по производству CLT-панелей.
Завершить строительство планируется в 2020 году. Завод сможет выпускать до 250 тысяч кв.м. современных, экологически чистых стройматериалов
Ira0956    04.07.2019, 16:42
Оценка:  +1
Ira0956
Мне, пожалуйста, столик у моря.
И коктейль с ароматом прибоя.
Два кусочка хрустальной мечты.
И на столик поставьте цветы...
Ira0956    04.07.2019, 16:41
Оценка:  +1
Ira0956
Минобороны Финляндии заявило об отсутствии российской военной угрозы
Ira0956    04.07.2019, 16:40
Оценка:  +1
Ira0956
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Ira0956    04.07.2019, 16:38
Оценка:  +1
Ira0956
Украинский олигарх Коломойский заявил, что война в Донбассе — это «внутренний гражданский конфликт», а российские военные выполняют там «интернациональный долг», однако Россия не стояла за истоками конфликта. Об этом он сказал в интервью журналу «НВ».
Ira0956    04.07.2019, 16:38
Оценка:  +1
Ira0956
По его словам, конфликт в Донбассе «никем не инспирированный, никакой Россией», несмотря на «присутствие там российской военной техники и российских военных».

«Она и сейчас там есть российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни.
Ira0956    04.07.2019, 16:39
Оценка:  +1
Ira0956
Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? «Джавелин» есть у нас? Это чья техника?»- заявил бизнесмен.
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