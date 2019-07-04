Агитация ведется в карнавальном стиле, а войны будто нет - КИУ

В Комитете избирателей сетуют на то, что политики построили предвыборную кампанию в формате шоу и юмористических концертов.

Читай также: Коломойский симпатизирует Вакарчуку и "Слуге народа", но боится "агрессии новых лиц"

За красивыми шоу и концертами кандидатов в депутаты сложно услышать программу и будущий план действий - они опираются на эмоции и не дают возможности избирателям анализировать. Об этом заявил глава КИУ Алексей Кошель, передает ZiK.

"В Комитете избирателей Украины достаточно много заявлений о нарушениях избирательного законодательства", - отметил он. "В частности, есть проблема с механизмами косвенного подкупа, которые используются через различные благотворительные фонды", - сказал Кошель.

Читай также: Под Киевом коммунальные авто оклеили агитацией кандидата в нардепы

По его словам, формально политик не может иметь отношения в благотворительный фонд. Но именно от имени такой организации сейчас выплачиваются стипендии, различные доплаты для школьников в рамках избирательной кампании.

Также кандидаты в депутаты будто забыли, что в стране идет война. "Я вижу серьезную проблему в том, что у нас выборы проходят в несколько парадно-карнавально-концертном формате", - говоит Кошель.

Читай также: ГПУ требует отменить регистрацию еще одного кандидата в депутаты

"Я имею в виду, что в отличие от кампаний 2014 и местных выборов 2015 года, политики сделали вид, что войны с Россией нет, люди на фронте не погибают, там не стреляют, поэтому у нас все хорошо", - возмущен он.

"Фактически, сейчас мы вернулись в "парадный" формат кампании", - подчеркнул глава КИУ. Также он отметил, что на десятках избирательных округов кампании ведутся в формате концертов и юмористических шоу.

"Сейчас продолжаются концертные туры в поддержку кандидатов. Более того, три политические партии строят свою кампанию исключительно на концертных или шоу-технологиях", - пояснил он.

Читай также: У Зе выступают за специальный комитет по реинтеграции Донбасса

"Я считаю, что это большая проблема, так как это снижает качество избирательной кампании. Сейчас не слышно дискуссий по программам, евроатлантического курса и не только. Кампания ведется на эмоциях и шоу-технологиях", - добавил Кошель.

Напомним, ранее сообщалось, что “Слуга народа” запустила сервис для общения с мажоритарщиками.