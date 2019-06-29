Гардеробщицу ВРУ нашли мертвой в поле кукурузы под Киевом - соцсети
В поле кукурузы в Киевской области найдена мертвой 66-летняя Антонина Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде Украины.
Об этом сообщили пользователи под постом в Facebook Киева Оперативного о том, что женщина пропала и ее ищут.
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“Антонина Фёдоровна 02.09.1953 года рождения. 29.06.2019 вышла из маршрутки Фастов-Юровка между Вильна и Юровка. Пошла через поле кукурузы и лес в село Дыминовку. Скорее всего, была в длинной юбке и заколотыми в дульку волосами. До сих пор не выходит на связь“, - говорится в посте.
Чуть позже в комментариях сообщили, что женщина погибла и ее нашли в поле.
Как сообщалось 20 июня, в сети появилось видео с места убийства 11-летней Даши и допрос подозреваемого.