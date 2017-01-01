Корабли прибыли для участия в военно–морских международных учениях Sea Breeze 2019 и посещения Одессы.

Четыре корабля НАТО вошли в порт Одессы

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Четыре корабля НАТО вошли в порт Одессы

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В Одесский порт зашли четыре натовских корабля: канадский фрегат Toronto, британский эсминец D37 Duncan, турецкий фрегат Turgutreis и румынский фрегат Regele Ferdinand. Об этом сообщает Таймер.

Они прибыли для участия в военно–морских международных учениях Sea Breeze 2019. Обычно вся четверка несет боевое дежурство в Средиземном море.

1 июля в Одесской, Николаевской и Херсонской областях стартовали ежегодные учения Sea Breeze. В 2019 году в учениях, по данным пресс-службы посольства Украины в США, принимают участие более 3000 военнослужащих из 19 стран.

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Планируется, что учения продлятся до 12 июля. В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что силы и средства Черноморского флота контролируют действия кораблей НАТО для реагирования на возможные внештатные ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черное море вошел большой разведывательный корабль ВМС Франции.