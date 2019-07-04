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Молдаванин в Одесской области насиловал детей и снимал детское порно

Комментариев: 0
На данный момент продолжается досудебное расследование.
Мужчина арестован
Мужчина арестован
kyiv.gp.gov.ua/

Гражданина Молдовы, который проживал в селе Грибовка Овидиопольского района задержали по подозрению в развращении малолетних и съемке с ними порнографии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Педофил - гражданин Молдовы
Педофил - гражданин Молдовы
kyiv.gp.gov.ua/

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Сообщается, что 53-летний мужчина сдавал в аренду свою квартиру отдыхающим. Он входил в доверие своих постояльцев, затем приглашал детей в свою комнату “поиграться”. Злоумышленник заставлял детей раздеваться, насиловал их и снимал детское порно.

Злоумышленник снимал порно с детьми
Злоумышленник снимал порно с детьми
kyiv.gp.gov.ua/

Во время обыска в квартире педофила найдено большое количество фото и видеоматериалов порнографического характера. 

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Полицейские действия злоумышленника квалифицируют по двум статьям Уголовного кодекса Украины: развращение несовершеннолетних, изготовление и распространение детской порнографии. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Во время обыска нашли фото и видео
Во время обыска нашли фото и видео
kyiv.gp.gov.ua/

Напомним, под Днепром дедушка развращал 8-летнюю внучку. В полицию обратилась мама девочки. 

 

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Теги: педофил, порно, дети, Одесса
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Комментариев (1)
Boxerogos    04.07.2019, 17:28
Оценка:  0
Boxerogos
Хорошо что власть сменилась.При Педе Пидоpoшенко оказалось бы что он до этого служил в АТО и лично подбил 87 российских авианосцев,а эти дети оказались бы сепарами и ватниками....А затем был бы отпущен на поруки депутатам из Блока Пархатого Педофила(БПП)и Антинародного фронта.
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