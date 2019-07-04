Филарет сравнил Епифания с Иудой

Глава Киевского патриархата вспомнил о библейском изменнике, говоря о конфликте со своими учениками.

Патриарх Филарет сравнил председателя Православной церкви Украины Епифания с Иудой. Об этом он сказал в интервью Стране, говоря о церковном конфликте.

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Филарет ответил на вопрос о том, чем обусловлен его конфликт с собственными учениками Епифанием и Евстратием Зорей.

Ответ такой - почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть мой ответ на ваш вопрос, - сказал глава Киевского патриархата.

По его словам, никакие методы наставничества не могли бы изменить ситуацию, скорее, конфликт связан непосредственно с личностью самих учеников.

Христос воспитывал Иуду, и дал ему дар совершать чудеса, и учил его. И он совместно с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа сыном Божьим, а потом после этого всего пошел и продал своего учителя за 30 серебряников, - сказал Филарет.

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Также он добавил, что для него не имеет значения, считает ли его Епифаний кем-то в своей церкви.

Напомним, Филарет заявил, что Епифаний - незаконный сын покойного митрополита Чокалюка. Филарет утверждает, что Епифанием и Порошенко была договоренность, которую они нарушили.