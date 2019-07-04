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Филарет сравнил Епифания с Иудой

Комментариев: 9
Глава Киевского патриархата вспомнил о библейском изменнике, говоря о конфликте со своими учениками.
Филарет назвал Епифания предателем
Филарет назвал Епифания предателем
facebook.com/PatriarchPhilaret

Патриарх Филарет сравнил председателя Православной церкви Украины Епифания с Иудой. Об этом он сказал в интервью Стране, говоря о церковном конфликте.

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Филарет ответил на вопрос о том, чем обусловлен его конфликт с собственными учениками Епифанием и Евстратием Зорей.

Ответ такой - почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть мой ответ на ваш вопрос, - сказал глава Киевского патриархата. 

По его словам, никакие методы наставничества не могли бы изменить ситуацию, скорее, конфликт связан непосредственно с личностью самих учеников. 

Христос воспитывал Иуду, и дал ему дар совершать чудеса, и учил его. И он совместно с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа сыном Божьим, а потом после этого всего пошел и продал своего учителя за 30 серебряников, - сказал Филарет.

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Также он добавил, что для него не имеет значения, считает ли его Епифаний кем-то в своей церкви.

Напомним, Филарет заявил, что Епифаний - незаконный сын покойного митрополита Чокалюка. Филарет утверждает, что Епифанием и Порошенко была договоренность, которую они нарушили. 

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Теги: церковь, Филарет, митрополит Епифаний, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Комментариев (9)
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Шерханчик    04.07.2019, 19:00
Оценка:  0
Шерханчик
Вот что томос животворящий делает)))
Boxerogos    04.07.2019, 19:00
Оценка:  +1
Boxerogos
Иуда-это хозяин Ебифания.И зовут этого иуду Педя Пидоpoшенко.А Ебифаний,так,мелочь пузатая в рясе.
ЗаУкраину    04.07.2019, 18:47
Оценка:  -1
ЗаУкраину
Поздно батюшка сетовать, ты его сам вырастил, на свою погибель.
Мыкола    04.07.2019, 18:44
Оценка:  -1
Мыкола
Это так похоже на поведение украинцев,можно сказать ярчайший пример их поведения ! Но всю эту кашу заварил Вальцман ! Как видно из фамилии -настоящий украинец!
ВосставшийИзБана    04.07.2019, 18:30
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Перу Пушкина приписывают такой милый стишок:

Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.
NOREGA    04.07.2019, 17:48
Оценка:  +5
NOREGA
Порошенко главный Иуда из них
nfhvyt    04.07.2019, 17:47
Оценка:  +5
nfhvyt
Ну Филя ты сам виноват, поверил этому пас-куде порошенко и отдал Ёпику к власть.
Coюзник    04.07.2019, 17:41
Оценка:  -10
Coюзник
Просто нет слов ... это старческий маразм
Woodbrother    04.07.2019, 17:37
Оценка:  -10
Woodbrother
В 91 год пора уже на пенсию. Гузар в преклонном возрасте сам ушел. Это был хороший пример.
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