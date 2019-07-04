Причастные к Майдану и судьи Януковича: Кто вернется с отменой люстрации

В Минюсте пояснили, почему опасно признавать закон о люстрации неконституционным.

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Если КСУ отменит закон об очищении власти, на свои должности смогут вернуться более 900 люстрированных госчиновников. Об этом сообщила директор департамента люстрации Минюста Анастасия Задорожная, передает Громадське.

“В то время, когда закон об очищении власти начал действовать, большинство топовых чиновников уволились по собственному желанию. Еще примерно 1000 человек были люстрированы“, - рассказала она.

“Сейчас в Едином госреестре лиц, в отношении которых применен закон об очищении власти, находятся более 900 людей“, - пояснила Задорожная. “Если же закон Украины об очищении власти будет отменен, то все эти лица смогут вернуться на государственные должности“, - отметила она.

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По словам Задорожной, в общем под закон о люстрации подпадают около 5000 госчиновников времен Виктора Януковича.

Речь идет о судьях, прокурорах, руководящих должностях в министерствах и центральных органах исполнительной власти и лицах, причастных к событиям на Майдане, добавила она.

Напомним, ранее спикер Андрей Парубий обвинил власть в давлении на КСУ с целью отмены закона о люстрации.