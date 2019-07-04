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Причастные к Майдану и судьи Януковича: Кто вернется с отменой люстрации

Комментариев: 6
В Минюсте пояснили, почему опасно признавать закон о люстрации неконституционным.
КСУ может вернуть работу 900 чиновникам времен Януковича
КСУ может вернуть работу 900 чиновникам времен Януковича
УНИАН

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Если КСУ отменит закон об очищении власти, на свои должности смогут вернуться более 900 люстрированных госчиновников. Об этом сообщила директор департамента люстрации Минюста Анастасия Задорожная, передает Громадське.

“В то время, когда закон об очищении власти начал действовать, большинство топовых чиновников уволились по собственному желанию. Еще примерно 1000 человек были люстрированы“, - рассказала она.

“Сейчас в Едином госреестре лиц, в отношении которых применен закон об очищении власти, находятся более 900 людей“, - пояснила Задорожная. “Если же закон Украины об очищении власти будет отменен, то все эти лица смогут вернуться на государственные должности“, - отметила она.

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По словам Задорожной, в общем под закон о люстрации подпадают около 5000 госчиновников времен Виктора Януковича.

Речь идет о судьях, прокурорах, руководящих должностях в министерствах и центральных органах исполнительной власти и лицах, причастных к событиям на Майдане, добавила она.

Напомним, ранее спикер Андрей Парубий обвинил власть в давлении на КСУ с целью отмены закона о люстрации.

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Теги: закон, люстрация, КСУ, Минюст, Янукович, чиновники
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Комментариев (6)
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NOREGA    04.07.2019, 17:45
Оценка:  -4
NOREGA
Порошенко был чиновником Януковича
Woodbrother    04.07.2019, 18:27
Оценка:  +4
Woodbrother
Порошенко никогда не был чиновником януковича. Этот фейк раздувает ваша дебильная россия.
Тисс    04.07.2019, 18:57
Оценка:  0
Тисс
23 березня 2012 Президент Віктор Янукович призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України. На цій посаді працював до 3 грудня 2012, звільнений указом Президента України № 679/2012
Woodbrother    04.07.2019, 17:33
Оценка:  0
Woodbrother
Желудочно-кишечные избиратели клоуна ЗЕ очень хотят отмены люстрации. Не все чиновники времен проФФесора успешно наворовались. Надо им вернуть эту возможность. Жрать-срать-воровать ! Так победим.
nfhvyt    04.07.2019, 17:36
Оценка:  -3
nfhvyt
Лучше попердим напиши, может хоть это у вас получится ))))
Woodbrother    04.07.2019, 18:28
Оценка:  +4
Woodbrother
Вы уж как нибдь без нас там на своей россии распространяйте свою поганую рассейскую культурку.
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