Три месяца выбирал жертву: новые подробности убийства 11-летней Даши

Тарасов рассказал шокирующие детали преступления.

Подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки рассказал шокирующие детали резонансного преступления. Об этом пишет Думская.

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22-летний Николай Тарасов сообщил следователям, что идея изнасиловать ребенка появилась у него в апреле 2019 года. Три месяца он присматривался к детям в поселке в поисках жертвы.

Идея изнасиловать 11-летнюю Дашу у него появилась в июне. Он знал маршрут ее передвижения и понял, что есть реальный шанс похитить ее для реализации преступного умысла.

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Тарасов сознался, что убил Дашу за полчаса. Он дважды ударил ее ножом в область сонной артерии. В 15 часов 13 июня девочка уже была мертва.

Напомним, полиция выложила видео с подозреваемым в убийстве Дарьи Лукьяненко. На видеозаписи правоохранителей видно двор подозреваемого, следственный эксперимент и фрагмент его признания.