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Три месяца выбирал жертву: новые подробности убийства 11-летней Даши

Комментариев: 2
Тарасов рассказал шокирующие детали преступления.
Тарасов рассказал детали убийства
Тарасов рассказал детали убийства
коллаж фото

Подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки рассказал шокирующие детали резонансного преступления. Об этом пишет Думская.

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22-летний Николай Тарасов сообщил следователям, что идея изнасиловать ребенка появилась у него в апреле 2019 года. Три месяца он присматривался к детям в поселке в поисках жертвы. 

Идея изнасиловать 11-летнюю Дашу у него появилась в июне. Он знал маршрут ее передвижения и понял, что есть реальный шанс похитить ее для реализации преступного умысла. 

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Тарасов сознался, что убил Дашу за полчаса. Он дважды ударил ее ножом в область сонной артерии. В 15 часов 13 июня девочка уже была мертва.

Напомним, полиция выложила видео с подозреваемым в убийстве Дарьи Лукьяненко. На видеозаписи правоохранителей видно двор подозреваемого, следственный эксперимент и фрагмент его признания.

 

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Теги: Тарасов, Даша Лукьяненко, убийство, детали
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    04.07.2019, 18:32
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Такое ощущение, что редактор новостей бм все это смакует. Может его следует проверить у психиатра?
Ira0965    04.07.2019, 18:11
Оценка:  -3
Ira0965
Тарасов это же русский !
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