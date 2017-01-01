В районе Станицы Луганской отвели вооружение - СММ ОБСЕ

Миссия зафиксировала отсутствие вооружения в районе населенного пункта.

Вооружения в районе Станицы Луганской не осталось УНИАН

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В районе Станицы Луганской обе стороны отвели вооружение. Об этом пишет миссия СММ ОБСЕ на своей странице в Twitter.

“Вооружения, ранее зафиксированного с обеих сторон линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской“, - говорится в сообщении.

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Озброєння, раніше зафіксованого по обидва боки лінії зіткнення, більше немає на ділянці в районі Станиці Луганської. #ОБСЄ pic.twitter.com/KGK5gnvqne — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 4 июля 2019 г.

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Миссия СММ ОБСЕ также привела фото местности, где раньше было зафиксировано такое вооружение.

Напомним, сегодня утром под Станицей Луганской загорелся заминированный лес.