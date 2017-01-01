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В районе Станицы Луганской отвели вооружение - СММ ОБСЕ

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Миссия зафиксировала отсутствие вооружения в районе населенного пункта.
Вооружения в районе Станицы Луганской не осталось
Вооружения в районе Станицы Луганской не осталось
УНИАН

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В районе Станицы Луганской обе стороны отвели вооружение. Об этом пишет миссия СММ ОБСЕ на своей странице в Twitter.

“Вооружения, ранее зафиксированного с обеих сторон линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской“, - говорится в сообщении. 

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Миссия СММ ОБСЕ также привела фото местности, где раньше было зафиксировано такое вооружение.

Напомним, сегодня утром под Станицей Луганской загорелся заминированный лес.

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Теги: СММ ОБСЕ, Станица Луганская, вооружение, отвод, Донбасс, война, ВСУ, боевики
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