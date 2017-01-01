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НКРЭКУ планирует в ближайшее время снизить тариф Укрэнерго - Плачков

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По словам Плачкова, для снижения тарифа есть технические возможности, однако прогнозировать конкретный процент снижения экс-министр не готов.
Тарифы на электроэнергию могут снизить
Тарифы на электроэнергию могут снизить
УНИАН

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В ближайшее время Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует снизить тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии. Об этом заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Украины Иван Плачков, передает УНИАН.

“В тарифе Укрэнерго заложена смета на эксплуатацию сетей. Постоянно НКРЕКУ анализирует эту смету и корректирует ее. Сегодня ясно, что НКРЕКУ в ближайшее время будет также ее рассматривать и анализировать, - заявил он. - Поэтому не исключено, что эта смета, этот тариф будет уменьшен. И это, естественно, скажется на тарифах потребителей. И по той информации, которая у меня есть НКРЕ собираются это все делать (снизить тариф Укрэнерго, - ред.)“.

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По словам Плачкова, для снижения тарифа есть технические возможности, однако прогнозировать конкретный процент снижения экс-министр не готов. “На сколько, мне трудно сказать. Там достаточно серьезные цифры. Там, насколько я помню, несколько миллиардов, до 4,5 миллиарда заложено“, - отметил он.

Напомним, на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 24 июня 2019 одобрен проект постановления НКРЕКП “О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 7 июня 2019 № 954“ (относительно пересмотра тарифа на услуги по передаче электрической энергии ГП “НЭК“ “Укрэнерго“). Открытое обсуждение этого вопроса пройдет 5 июля.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский начал переговоры с МВФ о повышении тарифов и продаже земли.

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Теги: НКРЭКУ, комиссия, Укрэнерго, тарифы, снижение
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