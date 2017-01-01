Конституционный суд отложил вопрос с люстрацией

Суд рассмотрит конституционность закона об очищении власти на следующем заседании. Его дата не сообщается.

Конституционный суд снова отложил рассмотрение закона о люстрации ccu.gov.ua

Конституционный суд отложил рассмотрение закона Об очищении власти на следующее заседание. Об этом сообщает пресс-служба КСУ в четверг, 4 июля.

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Палаты Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

Дата и время следующего заседания пока не сообщается.

Такое же решение принято и в отношении рассмотрения закона о декоммунизации.



По данным УНИАН , КСУ не будет принимать решение относительно закона о люстрации до парламенстких выборов. “По имеющейся информации, принято решение не педалировать ситуацию до парламентских выборов”, - сказал собеседник агентства.

Таким образом, КСУ уже в третий раз переносит рассмотрение закона о люстрации.

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