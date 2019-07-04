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Киев отказался обсуждать освобождение моряков - МИД РФ

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Россия не получала официальных предложений от Украины об освобождении моряков, утверждают в Москве.
Представитель МИД РФ Мария Захарова
Представитель МИД РФ Мария Захарова
facebook.com/maria.zakharova

Власти Украины отказались обсуждать вопрос об освобождении моряков, задержанных у Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом в четверг, 4 июля, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

"Мы получили от Украины официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе. 26 июня, после получения официального отказа, который также сопровождался официальными заявлениями по линии министерства иностранных дел Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты никаких иных нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения от Киева не поступало", - сказала Захарова.

В МИД Украины 26 июня получили ноту от МИД РФ. Суть предложения состояла в предоставлении Украиной письменных гарантий продолжения уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

Президент Владимир Зеленский заявил, что МИД не сообщил ему об этой ноте и отчитал за это главу ведомства Павла Климкина. Он в свою очередь заявил, что офис Зеленкого попался на "дипломатический развод".

Позже в России заявили, что Украина может изменить свой ответ на ноту.

 

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Теги: Россия, Украина, МИД РФ, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    04.07.2019, 18:58
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну, теперь у нас власть - это артикль. Артикль отказался. Так и запишем. Он занят. Ему некогда. Нужно заняться организацией переезда.
Ira0965    04.07.2019, 18:58
Оценка:  0
Ira0965
Машка опять стекломоя бухнкла ))
ВосставшийИзБана    04.07.2019, 18:59
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Она с рождения такая. Ее поэтому и взяли на эту должность.
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