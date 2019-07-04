Задержан экс-начальник бригады ПВО сепаратистов – СМИ

Владимир Цемах может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны так называемой "славянской бригады ДНР" Владимира Цемаха. Об этом в четверг, 4 июля, сообщают Українські новини со ссылкой на адвоката задержанного Романа Гонтарева.

"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", – сообщил защитник и добавил, что будет встречаться с клиентом и следователем 5 июля.

Отмечается, что Цемаху избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Ранее сепаратисткие СМИ сообщили, что в конце июня украинские спецназавцы задержали Цемаха в неподконтрольном городе Снежное. Его оглушили и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию.

Утверждается, что Владимир Цемах может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

Напомним, 9 марта 2020 года начнется первое судебное слушание по делу над подозреваемыми в причастности к авиакатастрофе МН17 Malaysia Airlines.

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