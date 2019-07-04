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Задержан экс-начальник бригады ПВО сепаратистов – СМИ

Комментариев: 13
Владимир Цемах может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17.
Владимира Цемаха вывезли под видом парализованного пенсионера
Владимира Цемаха вывезли под видом парализованного пенсионера
Владимир Цемах / Одноклассники

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны так называемой "славянской бригады ДНР" Владимира Цемаха. Об этом в четверг, 4 июля, сообщают Українські новини со ссылкой на адвоката задержанного Романа Гонтарева.

"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", – сообщил защитник и добавил, что будет встречаться с клиентом и следователем 5 июля.

Отмечается, что Цемаху избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Ранее сепаратисткие СМИ сообщили, что в конце июня украинские спецназавцы задержали Цемаха в неподконтрольном городе Снежное. Его оглушили и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию.

Утверждается, что Владимир Цемах может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

Напомним, 9 марта 2020 года начнется первое судебное слушание по делу над подозреваемыми в причастности к авиакатастрофе МН17 Malaysia Airlines.

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Теги: Украина, Киев, СБУ, суд, спецслужбы, арест, Бригада, задержание, ПВО
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (14)
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dolores765    04.07.2019, 20:20
Оценка:  -1
dolores765
ну все, озабоченная Виолеттка погнала минусить по всем статьям. Удачи, "милая" старушка
СтальнаяКрыса    04.07.2019, 20:35
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А не только Виолетта, а и СтальнаяКрыса российское падло будет минусить. ПТН-ПНХ! Ура Украине, смерть её врагам кaцaпaми!
COZEL    04.07.2019, 20:03
Оценка:  -2
COZEL
СПИ-ЗДИЛИ И КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРАВДА, НАКАЧАЮТ И ПРЕДОСТАВЯТЬ, ЧИСТО ПИНДОВСКАЯ СИСТЕМА(((
Vasya_iz_Ivanovo    04.07.2019, 19:59
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
И кто получается Террористы, кто похитители людей?
dolores765    04.07.2019, 20:05
Оценка:  -4
dolores765
Были похищены еще несколько человек, после того ,как провалили сами же обмен своих моряков, Для чего -то эта операция была проделана, но вот для чего, скоро узнаем. Скорее всего опять для провокаций
СтальнаяКрыса    04.07.2019, 20:31
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Тут всё законно, арестовали на территории Украины, пусть и оккупированной. Таких стран как днр/лнр не существует, их даже раша не признаёт. Если считаете действия СБУ незаконными, то признайте незаконными убийства и похищения предателей и оккупантов во время ВОВ, на оккупированной территори
dolores765    04.07.2019, 19:48
Оценка:  -3
dolores765
Скорее всего уберут ,как истинного свидетеля, что сбили украинские ПВО, или же заставят говорить неправду, но скорее всего уберут
Genadiyskm2    04.07.2019, 19:48
Оценка:  0
Genadiyskm2
Зря посадили в общий блок а то еще не доживет до показаный
СтальнаяКрыса    04.07.2019, 20:16
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Сейчас таких в общий блок не сажают.
СтальнаяКрыса    04.07.2019, 19:39
Оценка:  +4
СтальнаяКрыса
Скорее всего наши прошли обучение в Израиле, уроки им давал Моссад. Читал об этой спецслужбе и смотрел фильмы снятые по тем событиям которые делала служба Моссад. Как похищали гитлеровских фашистов которых сбежали в траны Южной Америки. Хорошая спецслужба.
Letohradek    04.07.2019, 19:37
Оценка:  +1
Letohradek
Отличная работа! Кто там еще смеет вякать, что СБУ плохо работает?
Мухоморище    04.07.2019, 19:17
Оценка:  +1
Мухоморище
По моему,наші хлопці перестарались,если удалось вывезти под видом парализованного)))Он хоть пришел в себя?
colavova    04.07.2019, 19:47
Оценка:  0
colavova
якщо хлопцi потурбуюця, вiн ще й спiватиме, як соловей))
Ira0965    04.07.2019, 19:16
Оценка:  0
Ira0965
выипать ватного пыдара !!!
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