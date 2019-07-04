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Коболев отдал на благотворительность почти шесть миллионов

Комментариев: 6
Глава Нафтогаза перечислил свою зарплату за полгода для благотворительных фондов. В частности, деньги пошли на оборону, медицину и образование.
Информация об использовании фондами большей части средств доступна на их сайтах
Информация об использовании фондами большей части средств доступна на их сайтах
УНН

Глава НАК Нафтогаз Украины передал на благотворительность 5 млн 867,1 тысячи гривень, которые заработал начиная с середины января 2019 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 1 июля я передал на благотворительность 5 млн 867,1 тыс. грн. Это весь мой заработок в Нафтогазе за период с середины января и до середины июня", - написал Коболев.

В частности, по его словам, он передал каждому из фондов - Вернись живым, Таблеточки и Народный тыл - Реабилитация - по 1 млн 865,7 тыс. грн. Фонду Благомай" - 270 тыс. грн.

Он также отметил, что эти средства благотворительные фонды потратили:

На оборону: закупили оборудование и экипировку для наших защитников; профинансировали обучение офицеров ВСУ по инновационной программе;

На медицину: закупили значительные объемы медикаментов для онкобольных детей; профинансировали оздоровления детей и членов семей погибших военнослужащих;

На образование: организовали образовательное профориентационное мероприятие для тысяч детей из детских домов, интернатов и из семей переселенцев;

"Как и обещал, буду направлять средства на благотворительность и дальше - до конца текущего года", - резюмировал Коболев.

Он также добавил, что информация об использовании фондами большей части средств доступна на их сайтах, по остальным - будет доступна вскоре.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Коболев "приписал себе" 286 млн премий. Премьер предлагает главе Нафтогаза вернуть миллионные премии за победу в Стокгольмском арбитраже, поскольку Украина не получила от Газпрома ни копейки.

 

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Теги: благотворительность, Нафтогаз, зарплата, Андрей Коболев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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bimba09    04.07.2019, 20:33
Оценка:  0
bimba09
В сравнении с тем, сколько он "заработал", 6 лямов - мелочи жизни.
donizete    04.07.2019, 20:21
Оценка:  +1
donizete
Хотелось бы доказательств, например, копии квитанций или ещё что-то. А так бла-бла-бла.
Светлана    04.07.2019, 19:57
Оценка:  -1
Светлана
Ну да,все по-чесноку;себе в карман 286 миллионов,а на благотворительность-6 млн.(((
colavova    04.07.2019, 20:10
Оценка:  -2
colavova
отключи газ-оставь Коболева без зарплаты!
слава    04.07.2019, 20:30
Оценка:  0
слава
она говорит о незаконной премии, а не о зарплате, что ж ты так тупишь
ВосставшийИзБана    04.07.2019, 19:41
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Непонятно, зачем назначать себе такую зарплату, чтобы потом ее раздать.
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