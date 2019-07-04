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В РФ заявляют, что не Украина отказалась обсуждать пленных моряков

Комментариев: 5
Москва заверяет, что получила от Киева официальный отказ от обсуждения темы задержанных моряков.
Захарова заявила, что Москве по морякам ничего не предлагали
Захарова заявила, что Москве по морякам ничего не предлагали
EPA/UPG

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не получала официальных предложений от Украины об освобождении моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина.

В РФ заявили, что “никаких нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения темы моряков от Киева не поступало“. “Мы получили от Украины официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе“, - заверяет Захарова. 

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“26 июня, после получения официального отказа, который также сопровождался официальными заявлениями по линии МИД Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты, никаких иных нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения от Киева не поступало“, - заявила она.

Напомним, ранее в РФ выдвинули обвинения 18 украинским военнопленным морякам.

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Теги: моряки, военнопленные, Украина, РФ, Захарова, МИД РФ
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Комментариев (5)
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Мухоморище    04.07.2019, 20:17
Оценка:  0
Мухоморище
Машка опять с бодуна,с немытыми и нечёсанными космами.Чушь вечно варнякает,как и племенная Печальная Лошадь.
ВАТА_FUCK    04.07.2019, 20:16
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
"Россия не получала официальных предложений от Украины об освобождении моряков"
Зато расися получила официального "предложения" от Международного трибунала по морскому праву и отморозилась!
haarp    04.07.2019, 19:56
Оценка:  -1
haarp
им они нужны как Савченко для визга только
SINOBI-LIFE    04.07.2019, 20:00
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
Ну визжишь только ты ЧМО кацапское!!!
haarp    04.07.2019, 20:04
Оценка:  -3
haarp
и это сказал свинорыл селюк , иди свиней паси рагуль
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