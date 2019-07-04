В РФ заявляют, что не Украина отказалась обсуждать пленных моряков

Москва заверяет, что получила от Киева официальный отказ от обсуждения темы задержанных моряков.

Захарова заявила, что Москве по морякам ничего не предлагали EPA/UPG

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не получала официальных предложений от Украины об освобождении моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина.

В РФ заявили, что “никаких нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения темы моряков от Киева не поступало“. “Мы получили от Украины официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе“, - заверяет Захарова.

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“26 июня, после получения официального отказа, который также сопровождался официальными заявлениями по линии МИД Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты, никаких иных нот, предложений, заявлений и попыток обсуждения от Киева не поступало“, - заявила она.

Напомним, ранее в РФ выдвинули обвинения 18 украинским военнопленным морякам.