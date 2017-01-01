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После Резниченко в бюджете Днепропетровщины не осталось денег даже на зарплаты и коммуналку, - депутат

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После Резниченко в бюджете Днепропетровщины не осталось денег даже на зарплаты и коммуналку, - депутат

После увольнения Валентина Резниченко с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации в областном бюджете не осталось денег даже на выплату задолженности по зарплате и коммунальным платежам, пишет Главком.

Об этом говорится в заявлении председателя постоянной комиссии облсовета по вопросам социально-экономического развития, бюджета и финансов Андрея Никанорова. 

По его словам, по состоянию на 1 июля остаток средств на счетах областного бюджета – 29,9 млн гривен, тогда как  кредиторская задолженность по текущим расходам на социальную сферу, в том числе и по зарплате и коммунальным платежам, - 37,6 млн гривен.

Никаноров подчеркивает, что в последнюю декаду июня областная власть сняла с депозита и израсходовала 120 млн гривен.

“Областной бюджет за 6 месяцев не выполнен. Прогнозное невыполнение плана по доходам областного бюджета до конца года составляет 239,5 млн грн. Сейчас проводим аудит бюджета с целью выровнять ситуацию“, - сообщает Никаноров.

Как сообщалось, 27 июня Президент Владимир Зеленский уволил Днепропетровского губернатора Резниченко.

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