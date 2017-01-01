Не учиться, а митинговать. Акция студентов-медиков

Украинские студенты-медики впервые сдают международный экзамен по основам медицины, недовольные устраивают протесты.

В Украине снова протестуют студенты. На этот раз из-за учебы.

Министерство здравоохранения ввело новый обязательный тест ради повышения уровня образования и качества медицинских кадров. Но студенты его сдавать не хотят – говорят, слишком тяжелый.

Корреспондент.net разбирался в конфликте.

Что за тест?

IFOM – это международная система тестирования для студентов –медиков, разработанная в США.

В IFOM входит 160 тестовых заданий из таких сфер медицинских знаний: анатомия, биохимия, гистология, микробиология, патология, фармакология, физиология и, условно говоря, комплексные вопросы по определенным системам органов.

Ранее украинские студенты сдавали только КРОК – тест для оценки компетентности будущих медиков. Однако в Минздраве КРОКом недовольны – его не сдавали лишь 3% студентов, а значит, он не обеспечивал объективной оценки знаний.

Введение IFOM — это часть глобальной реформы медицины, которая призвана, в том числе, улучшить качество медицинского образования в Украине.

В 2017 году IFOM сдавали добровольно студенты-шестикурсники, но уже в этом году экзамен обязателен — его пишут третьекурсники с 1 по 3 июля. Для украинских студентов программа составлена на украинском языке.

Позиция студентов

Часть студентов выступает против IFOM и отказывается его сдавать. Всего на сдачу IFOM зарегистрировалось чуть больше 12 тысяч третьекурсников, из них минимум 600 отказались приходить. Студенты провели митинги в разных городах Украины — например, в Харькове, Виннице и Тернополе.

"Этот экзамен ввели незаконно, за два месяца до его начала. Нам не предоставили материалы, нам не огласили порог "сдал/не сдал",- говорит студентка Харьковского национального университета Анастасия Пономарева.

Студенты утверждают, что весь год учились по одной программе, а экзамен должны сдавать совсем по другой. И не было достаточно времени на подготовку к более сложным тестам.

"Например, вопросы о клинических базах диагностики, где используется диагностика каких-нибудь маркеров на онкозаболевания, там (в США) они являются базовыми, а в нашей стране нет даже технического оборудования для того, чтоб это устанавливать," – объясняет студентка Харьковского медицинского университета Марианна Морозова.

Позиция Минздрава

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что в Украине IFOM правительство утвердило еще полтора года назад. Информацию, что экзамен проводится незаконно или неожиданно для студентов, Супрун считает манипуляцией.

“Надлежащее информирование студентов, как и качество подготовки к экзамену — это прежде всего ответственность медицинских университетов, полностью автономных в своей образовательной деятельности”, — говорит Супрун.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины, 1 июля во время сдачи экзамена “столкнулись с саботажем в некоторых медицинских вузах”. Минздрав получил сообщение о закрытых аудиториях, выключении электроэнергии, перекрытии входа в аудиторию самими студентами, а деканаты некоторых медицинских университетов давали распоряжения студентам не подписывать документов для сдачи экзамена.

Она также утверждает, что IFOM полностью независимый. На его результаты никто не имеет никакого влияния — ни медицинский университет, ни Центр тестирования, ни само министерство. Вопросы к экзамену переводят независимые эксперты, а оценку осуществляет Национальный совет медицинских экзаменаторов.

“Это — полностью справедливый экзамен... он полностью нивелирует возможность купить диплом, договориться за сдачу или каким-либо образом манипулировать результатами экзамена. Поэтому имеем яростное сопротивление от людей «старой системы», которые наживались на несовершенстве медицинского образования, стремятся сохранить статус-кво и всячески противодействуют изменениям», — отметила Супрун.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения также рекомендовала администрациям отдельных медуниверситетов вместо того, «чтобы подстрекать студентов выходить на протесты и саботировать экзамены, сосредоточиться на качестве их подготовки и обучения», а студентам — доверять информации только из проверенных источников, и при любых обстоятельствах прийти и сдать экзамен.

По словам заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, медицина в мире одинакова и особых американских подходов не существует. То, что студенты к экзамену не готовы, говорит Линчевсий, – их личная ответственность. А еще, мол, виновата старая система образования, а это уже ответственность самих учебных заведений.

Тест не имеет целью лишить права студентов на медицинский диплом. Именно поэтому в этом году порог того, кто именно сдал экзамен, определит межведомственная группа экспертов после получения результатов теста. При этом эксперты учтут тот факт, что ранее украинские студенты не имели опыта сдачи этого экзамена.