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Потушен пожар в заминированном лесу под Станицей Луганской

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Спасатели потушили пожар в заминированном лесу под Станицей Луганской. С огнем боролись 110 человек.
Спасатели потушили лесной пожар
Спасатели потушили лесной пожар
ГСЧС

Спасатели ликвидировали возникший накануне пожар лесной подстилки вблизи селе Колесниковка Станично-Луганского района Луганской области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в четверг, 4 июля.

"4 июля в 19:30 пожар лесной подстилки вблизи с.Колесниковка Станично-Луганского района ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 июля на территории Песчаного лесничества у села Колесниковка возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га.

Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехники проводят работы по разминированию местности. С огнем борются 110 человек и 25 единиц техники.

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Теги: пожар, донбасс, пожарные, спасатель, Луганская область, Станица Луганская, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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