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Путин выдвинул новое условие по Донбассу

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Российский президент требует снять блокаду с неподконтрольного Киеву Донбасса и восстановить экономические отношения с "ЛДНР".
Путин ранее провел переговоры с премьер-министром Италии
Путин ранее провел переговоры с премьер-министром Италии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украины. Но для этого, по его словам, необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона". Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передают РИА Новости.

"Нельзя все время требовать от России выполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он прямо противоречит Минским соглашениям", - заявил Путин.

Ранее Путин назвал условие улучшения отношений с Киевом. Президент Украины должен наладить контакт с соотечественниками на Донбассе, указал российский лидер.

Зеленский уточнил, что скажет Путину при встрече

 

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Теги: Украина-Россия, Путин, донбасс, Владимир Путин, сепаратисты, ДНР, ЛНР, новости Донбасса, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxerogos    05.07.2019, 08:41
Оценка:  -2
Boxerogos
Всё правильно гутарит Владимир.Он говорит Европе,а та уже диктует условия нашей охреНэньке.Принуждение к миру-очень эффективный способ.))))))))))
BROKER666    05.07.2019, 08:33
Оценка:  -2
BROKER666
а каким боком джузи конте к УКРАИНЕ? и окурку зеля повторил слова Пороха, что никаких переговоров с террористами УКРАИНА вести не будет - только с ихними хозяевами из каганата
VSHIVANKA    05.07.2019, 08:42
Оценка:  -1
VSHIVANKA
В ТАКОМ СЛУЧАЕ ПУТИН БУДЕТ РАЗГОВАРИВАТЬ С НАСТОЯЩИМ ХОЗЯИНОМ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ, С ТРАМПОМ....
А ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ, ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО....)))))
НЕРАБЫ ХУЛЕ.....)))))
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