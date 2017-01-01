Порошенко открыл под Киевом новую фабрику

Сейчас на фабрике работает более 100 человек, но позже общая численность сотрудников должна достичь более тысячи.

Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту, лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко, запустила производство на бисквитном комплексе в Борисполе.

Об этом сообщает Liga.net.

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На упаковке указано, что продукция произведена Бисквитным комплексом Рошен, расположенном по ул. Привокзальной города Борисполя. Официально о запуске фабрики в Roshen не сообщали. Запуск предприятия планировался на осень 2018 года. Однако этого не произошло.

На запрос СМИ в Roshen сообщили, что предприятие сейчас на этапе запуска производства, первая партия товара с новых мощностей поступила в продажу несколько месяцев назад.

"Сейчас на фабрике работает более 100 человек. В течение двух лет планируется увеличение штата до 500 сотрудников. При выходе комплекса на полную мощность общая численность сотрудников должна достичь 1 100 человек", - сообщили в Roshen.

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На бисквитном комплексе в Борисполе работает две линии: линия по производству крекера Hi Day мощностью около 1 т печения в час и линия, на которой производится печенье Эсмеральда с новым вкусом и печенье Karolina. Вывод фабрики на полную мощность запланирован до конца 2020 года.

Продукция с Бориспольского бисквитного комплекса будет поставляться во все страны присутствия Roshen, добавили в пресс-службе корпорации.

Ранее сообщалось, что Roshen сокращает убыточный бизнес в Литве. Из-за убыточности Roshen сократила производство на фабрике в Литве, которая специализировалась на производстве карамели.

Как сообщалось 19 апреля, в Санкт-Петербурге появился портрет Зеленского из конфет Roshen.