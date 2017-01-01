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Порошенко открыл под Киевом новую фабрику

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Сейчас на фабрике работает более 100 человек, но позже общая численность сотрудников должна достичь более тысячи.
Компания Порошенко запустила новую фабрику
Компания Порошенко запустила новую фабрику
roshen.com

Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту, лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко, запустила производство на бисквитном комплексе в Борисполе. 

Об этом сообщает Liga.net.

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На упаковке указано, что продукция произведена Бисквитным комплексом Рошен, расположенном по ул. Привокзальной города Борисполя. Официально о запуске фабрики в Roshen не сообщали. Запуск предприятия планировался на осень 2018 года. Однако этого не произошло.

На запрос СМИ в Roshen сообщили, что предприятие сейчас на этапе запуска производства, первая партия товара с новых мощностей поступила в продажу несколько месяцев назад.

"Сейчас на фабрике работает более 100 человек. В течение двух лет планируется увеличение штата до 500 сотрудников. При выходе комплекса на полную мощность общая численность сотрудников должна достичь 1 100 человек", - сообщили в Roshen.

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На бисквитном комплексе в Борисполе работает две линии: линия по производству крекера Hi Day мощностью около 1 т печения в час и линия, на которой производится печенье Эсмеральда с новым вкусом и печенье Karolina. Вывод фабрики на полную мощность запланирован до конца 2020 года.

Продукция с Бориспольского бисквитного комплекса будет поставляться во все страны присутствия Roshen, добавили в пресс-службе корпорации.

Ранее сообщалось, что Roshen сокращает убыточный бизнес в Литве. Из-за убыточности Roshen сократила производство на фабрике в Литве, которая специализировалась на производстве карамели.

Как сообщалось 19 апреля, в Санкт-Петербурге появился портрет Зеленского из конфет Roshen.

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Теги: фабрика, Порошенко, Roshen
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