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Россия наращивает войска на границе с Украиной - Бондарь

Комментариев: 8
Наращивание войск агрессора наблюдается, как на харьковском направлении, так и неподалеку Мариуполя.
РФ наращивала свои войска у границы постепенно, в течение всего времени конфликта на Донбассе
РФ наращивала свои войска у границы постепенно, в течение всего времени конфликта на Донбассе
скриншот из видео

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Российская Федерация наращивает группировки войск, которые размещаются вдоль украино-российской границы.

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

Он отметил, что наращивание войск наблюдается, как на харьковском направлении, так и неподалеку Мариуполя. По словам Бондаря, это постепенно происходило в течение всего времени конфликта на Донбассе.

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"Просто на начальном уровне, скажем, у них тоже возможности были ограничены. И за это время они построили и полигоны, и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого. Потому что это направление было не совсем угрожающим для Российской Федерации, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины", - отметил Бондарь.

Он добавил, что РФ построила военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств.

Как сообщалось, в феврале в Беларуси была замечена странная активность у границы с Украиной.

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Теги: ООС, Россия, агрессор, войска, армия, граница
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Комментариев (8)
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Дром    05.07.2019, 10:15
Оценка:  0
Дром
Блин, пятый год одно и то же: наращивают-наращивают, да не нарастили. Задолбали своими страшилками: хватит убивать своих соотечественников ради наживы.
QWERTY80    05.07.2019, 09:37
Оценка:  +2
QWERTY80
А ведь говорила ему мама не дружи с Петей , а он ещё и пил с ним.
Vasya_iz_Ivanovo    05.07.2019, 09:15
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Даешь в Украине пушки вместо масла! Пенсы оплатят.
П    05.07.2019, 10:07
Оценка:  0
П
Да не сцы, Иваново нас не интересует.
ВладиславII    05.07.2019, 09:12
Оценка:  +3
ВладиславII
Где-то я уже такую истерию слышал... неоднократно.
farfalle    05.07.2019, 09:23
Оценка:  +2
farfalle
Это источник их заработка
VSHIVANKA    05.07.2019, 09:03
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ШЕЛ ШЕСТОЙ ГОД " ВОЙНЫ ", А РОССИЯ ТАК И НЕ ПРИШЛА......))))
farfalle    05.07.2019, 08:58
Оценка:  +1
farfalle
Фотки будут? Или опять, как всегда, - прыгай в окно, русские идут?
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